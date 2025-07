Akın Akınözü'den yürek burkan paylaşım: Dünyadaki tek sabitimsin

Eylül ayında Veliaht dizisiyle ekrana dönecek olan Akın Akınözü, geçtiğimiz yıl anne acısı yaşadı. Annesi Özlem Akınözü için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Akın Akınözü, “Sen bu çivisi çıkmış dünyadaki tek sabitimsin” dedi.

AKIN AKINÖZÜ'DEN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

'Hercai', 'Tuzak' ve 'Kaderimin Oyunu' gibi dizilerde ol alan Akın Akınözü’nün annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz yıl uzun süre mücadele ettiği kanser sebebiyle hayatını kaybetti. 60 yaşında hayatını kaybeden Özlem Akınözü’nün vefatının ardından oğlu oyuncu Akın Akınözü, annesine duyduğu özlemi dile getirdi.

Annesinin vefatının ardından paylaşım yapan Akın Akınözü " Sen gideli tam şu an bir yıl oldu... Ama ben hala tam 'buradayım.' Meğer değişmeyen tek şey ÖZLEM'miş... Sen benim bu çivisi çıkmış ve savrulan dünyadaki tek sabitimsin. Attığım her adımda sen varsın. Her adımda ÖZLEM var. Huzurun hiç eksik olmasın canım annem. Ve not: Senin bana kattığın sevginin ışığında, beni hiç yalnız bırakmayan; yediden yetmişe her daim destek veren kocaman bir ordu var yanımda. Onlara teşekkür etmezsem kızarsın bilirim. O yüzden ikimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.