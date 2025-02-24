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 | Dilek Ulusan

Athena Gökhan'a derbi engeli! "Benim için bir şeref madalyasıdır"

Fenerbahçeli olan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Galatasaray ile ilgili; "Artık siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray'ın şikâyeti üzerine Özoğuz'a yönelik, 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında işlem uygulandığı öğrenildi.

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Athena Gökhan'a derbi engeli!
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 16:53

Gökhan Özoğuz, Galatasaray - Fenerbahçe rekabeti ile ilgili konuşarak; "Siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" demiş ve Galatasaray'a tepki göstermişti. Galatasaray'ın şikayeti üzerine Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi. Ünlü şarkıcı, cezası hakkında; "Benim için bir şeref madalyasıdır!" şeklinde bir yorumda bulundu.

GÖKHAN ÖZOĞUZ'A 6222 CEZASI

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz yıl verdiği bir konserin ardından Galatasaray - Fenerbahçe rekabetine ilişkin konuşarak; "Siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" demiş ve Galatasaray'a tepki göstermişti.

Galatasaray yönetiminin, Gökhan Özoğuz'dan şikâyetçi olduğu öğrenildi. Şarkıcı, bugünkü Galatasaray - Fenerbahçe derbisini tribünden seyretmek için yola çıktığı esnada, Galatasaray Spor Kulübü'nün yaptığı şikâyet üzerine kendisine, 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden yasaklama cezası verildiğini öğrendi.

X hesabından açıklama yapan Gökhan Özoğuz, "Bugün ismimin geçtiği tezahüratı dinleyeme RAMS Park'a gelmek için Fenerbahçe Kulübü'nün önünden deplasman otobüsüne binmek için geldiğimde, hakkımda 6222 kararı çıktığına dair haber aldım. Uygulatanlara teşekkür ediyorum. Benim için bir şeref madalyasıdır! Doğruları söylemek, hak savunmak takımımın hakkını her yerde her zaman her şartta savunmaya devam edeceğim. Ben Fenerbahçeliyim. Hak, hukuk, adalet isterim" dedi. Seyirden yasaklanma cezası alan Gökhan Özoğuz'un maça gitmediği yönünde karakola gidip imza vermesi gerekiyor. Gökhan Özoğuz, avukatı aracılığıyla, kararın iptali için başvuruda bulundu.

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