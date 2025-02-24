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 | Dilek Ulusan

Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı'dan aşk itirafı geldi

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy yeni aşkını sosyal medya hesabından duyurdu. Derya Şensoy, oyuncu Yağız Can Konyalı ile çıktığı tatilden kareleri sosyal medyadan paylaştı.

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Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı'dan aşk itirafı geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 15:29

Hesapta Aşk, Çakallarla Dans, Deliormanlı gibi yapımlarda rol alan Derya Şensoy ile Bizim Hikaye, Tuzak, Aşk Ağlatır ve Adı Mutluluk gibi yapımlarda rol alan Yağız Can Konyalı aşk yaşıyor. Sosyal medyadan birlikte karelerini sosyal medyadan paylaştı.

DERYA ŞENSOY İLE YAĞIZ CAN KONYALI AŞK YAŞIYOR

Celal Can Algül'den geçtiğimiz aylarda ayrılan Derya Şensoy yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir adı kendisi gibi oyuncu olan Yağız Can Konyalı ile anılan Şensoy, sosyal medyada aşkını resmen ilan etti. Sevgilisiyle birlikte Atina tatiline çıkan Derya Şensoy, sevgilisiyle karelerini sosyal medyadan duyurdu.

Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı ile karesine, ""Burak'ın ani bi kararla Atina tatilimize katılması dump'ı" notunu düştü. Taze aşıkların ilk karelerine; Aslıhan Karalar, Asuman Dabak, Şebnem Bozoklu ve Şeyda Coşkun'dan da tebrik mesajı geldi.

DERYA ŞENSOY KİMDİR?

7 Şubat 1990 İstanbul doğumlu Derya Şensoy, annesi tiyatro sanatçısı Derya Baykal, babası ise sinema ve tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'dur. İllüstrasyon ve tasarım eğitimi almak için gittiği New York'ta Parsons The New School for Design'da eğitim gördü. Bir dönem İngiltere'de takı üzerine çalışmalar yaptı. 2013 yılında babasının yazıp yönettiği Masal Müfettişi adlı oyunun dekor ve kostüm tasarımını yaptı.

Sıkça Sorulan Sorular

YAĞIZ CAN KONYALI KİMİDR?
20 Eylül 1991 doğumlu Yağız Can Konyalı, oyunculuk kariyerine 2006 yılında İlk Aşk filmi ile adım attı. 2015'te rol aldığı Takım: Mahalle Aşkına filmi sayesinde Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.
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