Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Babasını kaybeden Hayal Köseoğlu : İyi değilim

Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun babası Yiğit Köseoğlu, geçtiğimiz hafta uzun süre kanser tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından kendisini merak edenler için yazı paylaşan Hayal Köseoğlu, "O zaman durmadan ağlıyorum. "İyiyim" demek isterdim bile demeyeceğim" dedi.

Babasını kaybeden Hayal Köseoğlu : İyi değilim
21.08.2025
21.08.2025
saat ikonu 09:37

Mucize Doktor, Mahkum, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz haftalarda babası Yiğit Köseoğlu'nu kaybetti. Acısı çok taze olan , sosyal medya hesabından

HAYAL KÖSEOĞLU BABA ACISINI SÖZLERE DÖKTÜ

Babasının cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken Hayal Köseoğlu nasıl olduğunu merak eden takipçileri için uzun bir yazı paylaştı. Hayal Köseoğlu paylaşımında, "Beni merak edenler için yazmak istedim. Biraz da kalbimden bu ağırlığı atmak için sanırım. Babamın gidişi, çok zor bir seneye çok zor bir final oldu. Anksiyete ile mücadele ettiğim bir senenin sonunda beni en kolay sakinleştirebilen, yanında en güvende hissettiğim insanlardan birini kaybetmek hiç kolay olmadı. Babamı kaybettiğimden beri hayal dünyasında gibiyim. Gerçekliğin içinde değilim sanki. Bir gün iyiyim. Unutuyorum çünkü. Sonra yumruk gibi iniyor gerçeklik suratıma. O zaman durmadan ağlıyorum. "İyiyim" demek isterdim bile demeyeceğim" dedi.

Babasını kaybeden Hayal Köseoğlu : İyi değilim

Zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Hayal Köseoğlu, "Bizden sürekli "iyi" olmamızı isteyen hatta "iyi" olmayı minimum ruh hali olarak gören, bizden mükemmel, harika (!), şahane olmamızı bekleyen bir sistemde iyi olma kaygısını gütmediğim için mutluyum aslında. Hemen ayaklarımızın üstünde durmamız beklense de ben tökezlemeyi öğrendiğim bir dönemdeyim. Düşmekten korkarak yaşadığım bir hayatın ardından, düşersem beni tutacak insanlar biriktirmiş olmakla da gurur duyuyorum" dedi.

Babasını kaybeden Hayal Köseoğlu : İyi değilim

Babasının son 1 yılda çok zor zamanlar geçirdiğini belirten oyuncu, "Kısacası: iyi değilim. Hayat devam ediyor evet ama bazen de etmiyor. Hepimizin şükredecek çok şeyi var evet ama bu yaşadığımız zorlukları görmezden gelmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. hayata dair evet ama yas da öyle. Ve kolay değil. Bu dönemde hep depremde ailesini kaybeden insanlar geliyor aklıma. Aniden bütün aidiyet duygusunu kaybetmekle yüzleşmek zorunda kalanlar. Veya ani ölümler. Sevdiklerini bir araba kazasında, bir kalp kriziyle, bir pıhtı atmasıyla kaybedenler... Ne kadar güç olduğunu tahmin bile edemiyorum ve kalbinizdeki boşluğa kocaman bir sevgi yolluyorum. Benim babam bir sene içinde defalarca ölümden döndü, yavaş yavaş, vedalaşarak gitti. Ona rağmen acısı çok büyük. Sevdiğin insanın gözünün önünde eridiğini görmek de çok zordu ama yine de bana zarifçe, uzun uzun veda ettiği için güzel babacığıma teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini bitirdi.

Babasını kaybeden Hayal Köseoğlu : İyi değilim
