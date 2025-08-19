Banu Berberoğlu iki yıl sonra geri döndü! İrem Derici'den yorum gecikmedi

Youtube platformuna yüklediği videolarla bir dönem çok konuşulan Banu Berberoğlu, son 2 yıldır sırra sosyal medyadan uzak kalmıştı. Yıllar sonra sürpriz bir şekilde YouTube'a geri dönen Berberoğlu, yaşadığı pişmanlıkları ve ara verme sürecini anlattı. Geri dönüşünün ardından ünlü şarkıcı İrem Derici de videoya sürpriz bir yorum yaparak dikkat çekti...

BANU BERBEROĞLU SOSYAL MEDYAYA GERİ DÖNDÜ

Trabzon'da yaşayan Banu Berberoğlu, neden video çekmediğini ve pişmanlıklarını tek tek sıraladı: ''Çünkü içimden hiçbir şekilde video çekmek gelmiyordu. Bende kendimi zorlamak istemedim. Bu ara çok uzun oldu biliyorum. Keşke bu kadar ara vermeseydim diye düşünüyorum. Ama böyle oldu maalesef." dedi.

BANU BERBEROĞLU'NA İREM DERİCİ'DEN YORUM GECİKMEDİ

İki yılın ardından video atan Banu Berberoğlu, sosyal medyada gündem oldu. Yayınladığı soru-cevap videosuyla kısa sürede gündem olan Banu Berberoğlu, takipçilerinden yoğun yorumlar aldı. Yorum yapanlar arasında ünlü şarkıcı İrem Derici de vardı. Derici, Berberoğlu'na destek mesajı vererek 'Gitme bir daha' notunu paylaştı.