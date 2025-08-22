Bige Önal'ı akrep soktu! Ziyarete giden Necip Memili espriyi patlattı

Muhteşem Yüzyıl, Bodrum Masalı, Benim Adım Gültepe ve Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda rol alan Bige Önal, Assos'ta tatil yaparken hastanelik oldu. Akrep sokması sonucu soluğu hastanede alan Bige Önal, taburcu edilirken, oyuncunun ziyaretine ilk gelen isim Necip Memili oldu.

BİGE ÖNAL'I AKREP SOKTU

Doğayla iç içe geçen tatili sırasında Önal'ı akrep soktu. Çevresindekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan oyuncuya ilk müdahale hızlıca yapıldı. Tedavi sonrası taburcu edilen Önal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kısa süreli paniğe yol açan olay, hayranlarını da endişelendirdi.

Bige Önal'ı ziyaret eden ilk isim ise yakın arkadaşı Necip Memili oldu. Ziyaret sırasında birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Memili, "Ne zaman canı-mız sıkılsa ya da akrep soksa, acile gider tost-ayran yaparız." notunu düştü.

BİGE ÖNAL KİMDİR?

1 Şubat 1990 doğumlu Bige Önal, Benim Adım Gültepe (2014), Maral: En Güzel Hikayem (2015), Bir Başkadır (2020), Sen Çal Kapımı (2020-2021) ve On Saniye (2024) gibi yapımlardaki rolleriyle tanınır.