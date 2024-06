Bir döneme damga vurmuştu! Popstar Abidin yıllar sonra ortaya çıktı: Bakın şimdi ne yapıyor

08 Haziran 2024 13:08 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 13:22

Üzerinden neredeyse 20 yıl geçmesine rağmen zaman zaman da olsa Popstar yarışması konuşulmaya devam ediyor. Popstar, yayınlandığı dönem Türkiye'yi ekranlara kilitlemişti. Yarışmacılarından jürisine kadar herkes bu yarışma sayesinde Türkiye'ye kendini yakından tanıtmış ve büyük de bir şöhretin kapısını aralamıştı.

O isimlerden biri de yarışmacının birincisi olan Abidin Özşahin. Yarışmanın ilk senesinde şampiyon Abidin Özşahin olmuş ve Abidin o dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer almıştı.

İSTANBUL'DA BİR ALBÜM MACERAM OLMUŞTU

Jüride Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Ahmet San vardı. Yarışmacıların ya da jürinin her adımı her söylediği o haftanın popüler kültür gündemini belirliyordu. Programda müzikten daha çok yaşanan polemikler konuşuluyordu. 14 hafta süren bu serüvende birinci ise Abidin Özşahin olmuştu. Özşahin, Popstar'ın ön elemesine başvuru anını şöyle anlatıyor:

"O sıra İstanbul'dan yeni Adana'ya gelmiştim. Çünkü yarışma öncesinde İstanbul'da bir albüm maceram olmuştu. İmkansızlıklardan dolayı projem iptal edilmişti.



Adana'da Popstar'ı duyunca hemen başvuru yaptım. 'Burada da olmazsa olmaz artık' diye düşünmüştüm. Derdim birinci olmak değil, müzik sektörüne girmekti. Zaten yıllar sonra fark ettim ki o sektör de göründüğü gibi değilmiş."





Nam-ı diğer Popstar Abidin, yarışmada şampiyon olduktan sonraysa müzik sektöründe süreklilik sağlayamadı.

Oda TV'ye konuşan Özşahin, bunun nedenini şöyle anlatıyor: "Kimse sonsuza kadar hatırlanacak diye bir şey yok... Bu yarışma sadece bir platformdu ve bir sürü farklı dinamiği vardır. Bu yarışmalar birçok kişiye dezavantaj da sağladı. Ben, Popstar'ın ilk birincisi olduğum için hâlâ hatırlanıyorum. Burada olay müzik yapımcısında bitiyordu...

Sektöre yeni girmişsiniz, toy ve çömezsiniz... Sizi çok çok aşan şeyler var. Birinci olmuşsunuz ama bu başarının devamı sözleşmeli olduğunuz yapımcıya bağlı. Star olacağınız yoksa, zaten kim ne yaparsa yapsın olmuyor. Ben bir süre sonra 'Hayatımda daha gerçek ne yapabilirim?' diye düşündüm ve Ankara'ya yerleştim...

20 YIL ÖNCE SOKAKTA YÜRÜYEMİYORDUM

Biten bir reality show ya da yarışmadan sonra çoğu katılımcının, büyük bir buhrana kapıldığına denk geldik. Aniden gelen ünün bir anda yok olması birçok yarışmacının psikolojik problemler yaşamasına da neden oldu...

İlginin aniden kesileceği zaten belliydi. Hızlı gelen şöhretin ilgisi de aniden kesilir. Bu doğanın kanunu. Bu yarışmalardan sonra insanların arkasında durulmadığı için izleyicinin de bu tip yarışmalara ilgisi azaldı...

Yarışmaya katılmak bir prestij değil aksine bir durummuş gibi addedilmeye başlandı. Hayatta hiçbir şey kolay atlatılmıyor. Benim yapılacaklar listem vardı. O listenin içinde ünlü olmak vardı. Bu işin içine girmek, biraz sahne tozunu profesyonel anlamda yutmak, o sektörden insanlarla çevre yapmak...

Bu benim yapılacaklar listemdeydi ve yaptım. Kolay mı oldu? Hiç beklemediğim kadar ünlü olduğum bir dönem var. Bundan 20 yıl önce sokakta yürüyemiyordum. Ama bu süreç de kolay atlatılmıyor...

Hayatta kazandığınız her tecrübe aslında çektiğiniz acılardan edindiğinizdir. Bu sıkıntılar ya da önümü göremediğim anlar hayata daha gerçekçi bakmamı sağladı... Hiçbir zaman 'Birinci oldum, bundan sonra hayatım muhteşem gidecek' diye düşünmedim. Her zaman B, C, D planlarım vardı. Yarışmalar sonrası bunalıma giren hatta intiharı bile düşünen insanlar oldu. Bu noktada eş, dost ve aile çok önemli..."

"POPSTAR'I AŞMAK İÇİN UZUN ZAMAN HARCADIM"

Popstar Abidin, şimdilerde kurumsal iletişim ve marka danışmanlık hizmeti veren bir şirketin sahibi. Özşahin, yaptığı işi şöyle anlatıyor:

"2017 yılında kendi şirketimi kurdum. Yarışmadan bir süre sonra reklam müzikleri yaparak ajanslarla çalıştım. Ardından kendi işimi geliştirdim ve marka stratejileri yapmaya başladım. Ankara'da kurumsal firmalara marka danışmanlığı hizmeti veriyorum. Çeşitli sektörlerden firmalar bunlar..."

Müşterileriniz kurumsal kimliğinizle toplantı yaptığınız sırada Popstar'la ilgili sorular soruyorlar mı?" sorusuna işe şöyle yanıt verdi:

"Onu aşmak için uzun bir zaman harcadık. Normalde yüz yüze gelene kadar sadece isim benzerliği sanıyorlar. Karşılaştığımızda da işle ilgili ciddi bir şey konuşurken bir anda yüz ifadeleri değişiyor ve 'Sizi bir yerden çıkarıyorum ama nereden? Siz Popstar yarışmasına katılmadınız mı?.. Size oy vermiştik ama ne oldu?' diye soruyorlar. Tabii, kolay bir şey değil. İnsanlar tarafından tanınıp müziğin dışında onların karşılarına çıkınca enteresan oluyor.

Ama nazikçe ve özenli şekilde meslek olarak makas değiştirdim. Virajı aniden dönüp savrulmadım. O da hayatımdaki insanların desteğiyle oldu. Yoksa daha farklı bir tablo olabilirdi. Bazen orada kazandığım şöhreti ve ünü işimde kullanıyorum. Bana biraz daha kolay kapı açıyor."



ŞİMDİKİ YARIŞMALAR MÜZİKTEN SOĞUTMUYOR

Popstar'ın hep es geçilen bir diğer detayı ise verilen ödülleriydi. Özşahin, ödülün bir albüm yapımı ve Amerika'daki dünyanın en prestijli müzik okulu Berklee'de yaz okulu olduğunu söylüyor ve ekliyor:

"Bizden sonra yarışmaya girenler şanslı çünkü evler ve arabalar verildi. Berklee'deki eğitime gitmedim çünkü İngilizceye takıldık. TOEFL gerektiğini hiçbirimize söylemediler. Ünlü olmuşsunuz, şehir şehir konserleri geziyorsunuz... Zaten oraya gitmek için vakit de yoktu."