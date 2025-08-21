Blok3 konserinde skandal! Evlilik teklifini reddetmesine rağmen zorla yüzük taktılar

BLOK3'ün konserinde aldığı evlilik teklifine 'hayır' cevabını veren genç kızın parmağına zorla yüzük takılmasına eleştiri yağdı. Bazıları kızın heyecandan bir şey diyemediğini belirtirken, bazıları ise sert bir şekilde eleştirdi.

BLOK3 KONSERİNDE TARTIŞMAYA NEDEN OLAN EVLİLİK TEKLİFİ

Blok3 konserinde sahneye çıkan genç, sevgilisini de yanına alarak evlilik teklifinde bulundu. Diz çöküp cebinden yüzük çıkaran gence, kadın el hareketleriyle "Hayır" cevabını verdi.

Ancak genç, tepkilere rağmen yüzüğü uzatmayı sürdürdü. O sırada BLOK3, seyirciden destek isteyerek "Benimle beraber evet diyeceksiniz" dedi. Ardından tüm salon "Evet, evet" diye bağırmaya başladı.

Kadın, mikrofonu alıp yeniden el hareketleriyle bir şeyler anlatmaya çalışsa da eli tutulup yüzük takıldı. İlginç anlar kameralara yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu.