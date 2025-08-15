Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Burak Deniz'in kazancını nereye yatırdığı ortaya çıktı! Projesine başladı

Oyuncu Burak Deniz kazancını gayrimenkule yatıran isimlerden biri oldu. Burak Deniz'in Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Kızlan köyünden arazi satın aldığı ve çiftlik inşası için anlaşmalara başladığı öğrenildi.

Burak Deniz'in kazancını nereye yatırdığı ortaya çıktı! Projesine başladı
Medcezir, Tatlı Küçük Yalancılar, Bizim Hikaye ve Bir Gece Masalı gibi dizilerde rol alan , son yaptığı yatırımla adından söz ettirdi. Burak Deniz, 'daki araziye 15 milyon TL yatırdı.

BURAK DENİZ'DEN MİLYONLUK YATIRIM

Ekranların sevilen isimlerinden Burak Deniz, tercihini gayrimenkulden yana kullandı. Burak Deniz, Datça ilçesine bağlı Kızlan köyünde 6 dönümlük bir satın aldığı öğrenildi. Çİftlik evi kurmayı düşünen Burak Deniz 15 milyon ise arsasını aldı.

Burak Deniz'in kazancını nereye yatırdığı ortaya çıktı! Projesine başladı

Son yıllarda Maraşlı, Şahmaran ve Bambaşka Biri gibi dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Deniz Datça'nın doğal güzellikleriyle ünlü bölgesindeki bu yatırım, oyuncunun şehirden uzak, sakin bir yaşam hayalini gerçekleştirmesinin ilk adımı olarak yorumlanıyor.

Burak Deniz'in kazancını nereye yatırdığı ortaya çıktı! Projesine başladı

DATÇA'DA GÖRÜNTÜLENDİĞİ YAREN GÜLDİKEN HAKKINDA KONUŞTU

Burak Deniz, geçtiğimiz ay Uzak Şehir dizisinde "Pakize" karakteriyle beğeni toplayan Yaren Güldiken ile Datça'da görüntülenmesinin ardından iki ismin aşk yaşadığı idida edildi.

Burak Deniz'in kazancını nereye yatırdığı ortaya çıktı! Projesine başladı

Ancak Güldiken, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha da görürsünüz. Aynı menajerlikteyiz. Birbirimizin hayatına yeni girmedik, aşk yok!" sözleriyle dedikodulara son noktayı koymuştu. Datça'daki yeni yatırım ise oyuncunun bu kez iş odaklı gündemde yer almasını sağladı.

