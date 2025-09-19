Burak Özçivit'in hamlesi Fahriye Evcen ile boşanma iddialarını alevlendirdi! Emlakçılar tüm gerçeği ortaya çıkardı

Burak Özçivit'in lüks araçlarını ve evlerini zararına satışa çıkardığı iddiası boşanma iddialarını alevlendirdi. Sapanca'daki özel villasının da elden çıkarıldığı konuşulurken, "boşanma hazırlığı mı, yoksa yurt dışına taşınma planı mı?" soruları magazin kulislerini hareketlendirdi.

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN SON HAMLESİ BOŞANMA İDDİALARINI GÜÇLENDİRDİ

Burak Özçivit'in lüks araçlarını ve evlerini elden çıkardığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Burak Özçivit'in birçok aracın zararına satıldığı, 22 milyon liraya alınan bir otomobilin 14 milyona devredildiği öne sürüldü.

BURAK ÖZÇİVİT, TÜM EVLERİNİ ZARARINA SATIYOR

Özçivit yalnızca arabaları değil, Acarkent'teki iki evini de satışa çıkardığı idida edildi. Hatta emlakçılar aracılığıyla değil, doğrudan çevresine ulaşıp "uygun fiyatla alır mısınız?" teklifi götürdüğü iddia edildi. Bu durum "ya boşanma ya da yurt dışına taşınma" ihtimallerini gündeme getirdi.

FAHRİYE EVCEN İLE BURAK ÖZÇİVİT'İN BOŞANMA İDDİASI GÜÇLENDİ

Mehmet Üstündağ konuk olduğu Gel Konuşalım programında, çok konuşulacak iddialarda bulundu. Üstündağ, "Özçivit'in tüm mal varlığını kısa sürede nakde çevirmesi, olası bir boşanma hazırlığı anlamına gelebilir." derken, "Her şeyini paraya dönüştürüyor, bu da mal paylaşımının habercisi olabilir" dedi.

Gündeme gelen ikinci senaryo ise yurt dışına taşınma. Üstündağ, "Dubai, Katar hatta Irak'ta yaşamayı düşünebilirler. Burak Özçivit'in Orta Doğu'da çok geniş bir hayran kitlesi var" sözleriyle bu ihtimali dile getirdi.

FAHRİYE EVCEN BOŞANMA İDDİALARINI BÖYLE YALANLAMIŞTI

Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde "Özçivit" soyadını kaldırmış ve boşanma iddialarını güçlendirmişti. Çıkan haberler sonrası Fahriye Evcen ile Burak Özçivit "Gerçek dışı haberlere karşı hukuki süreç başlatacağız" dedi.