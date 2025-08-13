Candan Erçetin ilk kez bu kadar sinirlendi: Büyük utanç duydum

Gözlerden uzak bir yaşam süren Candan Erçetin, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı Köyü'nde, 3 dönüm arazi üzerine kurulu çiftlik evinde yaşıyor. Uzun bir aranın ardından programa konuk olan ve soruları cevaplayan Candan Erçetin, itiraflarıyla dikkat çekti.

CANDAN ERÇETİN "UTANÇ DUYDUM" DİYEREK ÖFKE KUSTU

Katıldığı programda sorulara verdiği cevaplarla dikkat çeken sanatçı Candan Erçetin, " Türkiye'nin en seksi kadınları" listesinde adının yer alması hatırlatılınca, "Bana hiçbir şey sorulmadan böyle bir değerlendirme içine sokuldum. Yıllarca müziğe ve eğitime emek verdim, beni seksapel üzerinden tanımlamak çok ayıp" dedi.

Listeye kendi rızası dışında dahil edildiğini vurgulayan Erçetin, "Utanacağım şeyler yapmam. O haber benim çok utandığım bir haberdi. Sadece şarkı söylediğim ve bir kliple çıktığım için böyle bir değerlendirmenin içine sokuldum. Mesela güzellik yarışmasına katılmak istiyorsan başvurursun. En seksi yarışmasında var olmak istesem başvururum. Ama bunlar o dönemki magazincilerin, parasını kazanabilmek için başkasının üstünden geçinmeleriydi. Bunlar korkunç şeyler" dedi.

Aldığı eğitime bu tür tanımların gölge düşürdüğünü belirten sanatçı, "Yıllarca 12 sene okumuşum, konservatuvarda eğitim almışım. Duygusu ağır basan, dinleyiciyle paylaşmaya çalıştığım şarkılar üretmişim. Niye ben seksi kadınlar içine giriyorum? Çok ayıp değil mi bu? Hiç de öyle değilim aslında. Bir taraftan da hiç flörtöz değilimdir, bayağı bildiğin odunum." dedi.

Erçetin, bu olayın kariyerinde yaşadığı tek olumsuzluk olmadığını da belirterek, "Magazin basınıyla çok maceramız var. Tanımadığım insanlarla birlikte olmamdan tut, dolu konserlerin boş geçtiği manşetlere kadar… Hepsiyle mücadele ettim" ifadelerini kullandı.