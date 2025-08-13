Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Candan Erçetin ilk kez bu kadar sinirlendi: Büyük utanç duydum

Candan Erçetin, katıldığı bir programda yıllar önce ''Türkiye'nin en seksi kadınları'' listesinde yer aldığını öğrendiğindeki hislerini paylaştı. "Büyük utanç yaşadım" diyen Candan Erçetin, ''Yıllarca müziğe ve eğitime emek verdim, beni seksapel üzerinden tanımlamak çok ayıp'' dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Candan Erçetin ilk kez bu kadar sinirlendi: Büyük utanç duydum
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 17:17

Gözlerden uzak bir yaşam süren Candan Erçetin, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı Köyü'nde, 3 dönüm arazi üzerine kurulu çiftlik evinde yaşıyor. Uzun bir aranın ardından programa konuk olan ve soruları cevaplayan Candan Erçetin, itiraflarıyla dikkat çekti.

CANDAN ERÇETİN "UTANÇ DUYDUM" DİYEREK ÖFKE KUSTU

Katıldığı programda sorulara verdiği cevaplarla dikkat çeken sanatçı Candan Erçetin, " Türkiye'nin en seksi kadınları" listesinde adının yer alması hatırlatılınca, "Bana hiçbir şey sorulmadan böyle bir değerlendirme içine sokuldum. Yıllarca müziğe ve eğitime emek verdim, beni seksapel üzerinden tanımlamak çok ayıp" dedi.

Candan Erçetin ilk kez bu kadar sinirlendi: Büyük utanç duydum

Listeye kendi rızası dışında dahil edildiğini vurgulayan Erçetin, "Utanacağım şeyler yapmam. O benim çok utandığım bir haberdi. Sadece şarkı söylediğim ve bir kliple çıktığım için böyle bir değerlendirmenin içine sokuldum. Mesela güzellik yarışmasına katılmak istiyorsan başvurursun. En seksi yarışmasında var olmak istesem başvururum. Ama bunlar o dönemki magazincilerin, parasını kazanabilmek için başkasının üstünden geçinmeleriydi. Bunlar korkunç şeyler" dedi.

Candan Erçetin ilk kez bu kadar sinirlendi: Büyük utanç duydum

Aldığı eğitime bu tür tanımların gölge düşürdüğünü belirten sanatçı, "Yıllarca 12 sene okumuşum, konservatuvarda almışım. Duygusu ağır basan, dinleyiciyle paylaşmaya çalıştığım şarkılar üretmişim. Niye ben seksi kadınlar içine giriyorum? Çok ayıp değil mi bu? Hiç de öyle değilim aslında. Bir taraftan da hiç flörtöz değilimdir, bayağı bildiğin odunum." dedi.

Candan Erçetin ilk kez bu kadar sinirlendi: Büyük utanç duydum

Erçetin, bu olayın kariyerinde yaşadığı tek olumsuzluk olmadığını da belirterek, " basınıyla çok maceramız var. Tanımadığım insanlarla birlikte olmamdan tut, dolu konserlerin boş geçtiği manşetlere kadar… Hepsiyle mücadele ettim" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#haber
#röportaj
#Eğitim
#Magazin
#Candan Erçetin
#Seksilik
#Candan Erçetin
#Seksi Kadınlar
#Magazin Basını
#Gurur
#Müziği
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.