 Nalan Güler Güven

DNA testinin ardından kayıplara karışmıştı! Metin Akpınar'ın son hali görenleri şaşırttı

Geçtiğimiz yıllarda ikiz kızları ortaya çıkan ve Türkiye'de magazin gündeminde çokça konuşlan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Metin Akpınar uzun süre sonra ortaya çıktı. Yaşanan olayların ardından ekranlardan ve sosyal medyadan uzak durduğu öğrenilen Akpınar hakkında sağlık durumunun kötü olduğu iddia edilmişti. Uzun süren aranın ardından usta oyuncu Emel Sayın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda ortaya çıktı.

DNA testinin ardından kayıplara karışmıştı! Metin Akpınar'ın son hali görenleri şaşırttı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu , geçtiğimiz yıllarda ve Sevgi Katkıcı adında ikiz kızları olduğu ortaya çıkmasının ardından sessizliğe bürünmüştü. Kardeşlerin Akpınar'a 35 yıl sonra babalık davası açmasının ardından yapılan DNA testinde yüzde yüz biyolojik babaları olduğu ortaya çıkmıştı. Olayların ardından sonra usta oyuncu uzun süre herhangi bir projede yer almamış, magazin muhabirlerinden köşe bucak kaçmıştı. Akpınar, Türk sanat müziğini usta isimlerinden 'ın paylaşımlarında görüldü.

DNA testinin ardından kayıplara karışmıştı! Metin Akpınar'ın son hali görenleri şaşırttı

'SAĞLIK SORUNU VAR' DENİLMİŞTİ

Akpınar uzun süren yokluğunda basında ve sosyal medya sağlık sorunu yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü sanatçı Emel Sayın'ın yaptığı paylaşımlarda ise Akpınar gayet sağlıklı ve keyfinin yerinde olduğu görüldü.

DNA testinin ardından kayıplara karışmıştı! Metin Akpınar'ın son hali görenleri şaşırttı

DOSTLARIYLA YEMEK YEDİ

Metin Akpınar yıllar süren sessizliğini ardından tekrar ortaya çıkması sevenleri sevindirirken Emel Sayın ve arkadaşlarıyla yemekte bir araya geldiği arkadaşlarıyla eski günleri yad ettikleri öğrenildi. Öte yandan usta oyuncunun kamera karşısına ne zaman döneceği ise merak konusu.

DNA testinin ardından kayıplara karışmıştı! Metin Akpınar'ın son hali görenleri şaşırttı
