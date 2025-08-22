Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş 2023 yılında Murat Özdemir ile evlenmiş ve Dubai'de yaşamaya başlamıştı. Seyhan Avşar'ın iddiasına göre; Murat Özdemir, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

MURAT ÖZDEMİR'İN GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİA EDİLDİ

Emrullah Erdinç'in iddiasına göre; Ünlü sanatçı Ebru Gündeş’in, Rıza Zarrab’tan boşandıktan sonra evlendiği iş insanı Murat Özdemir gözaltına alındı. Murat Özdemir, Selahattin Yılmaz "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dün Acarkent’teki villasından Organize polisleri tarafından gözaltına alındı. Özdemir’in, örgüt talimatıyla organize sanayi bölgelerine çökmekle suçlandığı iddia edildi

BOŞANMA İDDİALARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Üç evlilik yaşayan Ebru Gündeş’in, 2023 yılının Aralık ayında 37 yaşındaki Murat Özdemir ile yeni bir ilişkiye adım atmıştı. İkilinin arasındaki 12 yaş fark ise magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. Dubai'de evlenen çiftin evliliğinden 9 ay sonra boşanacağı iddia edilmişti. Çift birlikte paylaştığı kareyle ise ayrılık iddialarını yalanladı.