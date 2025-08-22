Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı!

Ebru Gündeş'in 2023 yılında evlendiği iş insanı Murat Özdemir'in gözaltına alındığı iddia edildi. Murat Özdemir'in dün Selahattin Yılmaz suç örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı öne sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 16:25

Ünlü şarkıcı 2023 yılında Murat Özdemir ile evlenmiş ve 'de yaşamaya başlamıştı. Seyhan Avşar'ın iddiasına göre; Murat Özdemir, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

MURAT ÖZDEMİR'İN GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİA EDİLDİ

Emrullah Erdinç'in iddiasına göre; Ünlü sanatçı Ebru Gündeş’in, Rıza Zarrab’tan boşandıktan sonra evlendiği iş insanı Murat Özdemir gözaltına alındı. Murat Özdemir, Selahattin Yılmaz "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dün Acarkent’teki villasından Organize polisleri tarafından gözaltına alındı. Özdemir’in, örgüt talimatıyla organize sanayi bölgelerine çökmekle suçlandığı iddia edildi

Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı!

BOŞANMA İDDİALARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Üç evlilik yaşayan Ebru Gündeş’in, 2023 yılının Aralık ayında 37 yaşındaki Murat Özdemir ile yeni bir ilişkiye adım atmıştı. İkilinin arasındaki 12 yaş fark ise magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. Dubai'de evlenen çiftin evliliğinden 9 ay sonra boşanacağı iddia edilmişti. Çift birlikte paylaştığı kareyle ise ayrılık iddialarını yalanladı.

Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evleniyor! Düğün tarihi bile alındı
ETİKETLER
#ebru gündeş
#dubai
#suç örgütü
#Organize Sanayi Bölgesi (osb)
#Gözaltına Alma
#Murat Özdemir
#Seyhan Avşar
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.