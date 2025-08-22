Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evleniyor! Düğün tarihi bile alındı

2024'ün başında kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile anılmaya başlayan Mehmet Ali Erbil, aldığı yüzükle günlerce konuştu. Mehmet Ali Erbil ayrılık kararı sonrası Gülseren Ceylan'ın açıklamaları nedeniyle eski sevgilisiyle mahkemelik olmuştu. Sessiz sedasız barışan çiftin evlilik kararı aldığı iddia edildi.

MEHMET ALİ ERBİL İLE GÜLSEREN CEYLAN EVLENİYOR

67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ile 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'ın evlilik kararı aldığı iddia edildi. Beyaz Magazin'in iddiasına göre; Çift, 28 Ağustos Perşembe günü nikah masasına oturacak. Gülseren Ceylan’ın, evlilik sözleşmesi şartını kabul ettiği iddia edildi.

Çift bir dönem ayrılık sonrası yaşadıkları problemlerle gündem oldu. Gülseren Ceylan sosyal medya hesabından eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e zehir zemberek sözler sarf ederek gündem oldu.

Eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e zehir zemberek sözler söyleyen Gülseren Ceylan, açıklamalarıyla gündem oldu. Bu ağır iddiaların ardından Erbil, hem kişilik haklarını korumak hem de itibarını zedeleyen açıklamalara karşı önlem almak için mahkemeye başvurdu. Mehmet Ali Erbil, eski sevgilisine karşı hakaret ve mala zarar verme davaları açtı. Ayrıca Ceylan hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak kendisini ve yakın çevresini koruma altına aldı.