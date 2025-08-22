Menü Kapat
Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'nın baba acısı! Mustafa Özkaya hayatını kaybetti

Uzak Şehir dizisindeki Kaya rolüyle beğeni toplayan Atakan Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya hayatını kaybetti.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'nın baba acısı! Mustafa Özkaya hayatını kaybetti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 14:02

Çekimler için Mardin'e gidecek 'in Kaya'sı Atakan Özkaya, acısıyla sarsıldı. Atakan Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya hayatını kaybetti.

ATAKAN ÖZKAYA'NIN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Atakan Özkaya yaptığı paylaşımda; "Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın öğlen Maltepe Merkez Camii'nden kaldırılacak, Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur" dedi.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'nın baba acısı! Mustafa Özkaya hayatını kaybetti

ATAKAN ÖZKAYA KAÇ YAŞINDA?

1998, İstanbul doğumlu Atakan Özkaya, 2014 yılında Kalp Atışı dizisinde rol aldı. Atakan Özkaya peş peşe ise ve son olarak ise Uzak Şehir dizisinde rol aldı.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'nın baba acısı! Mustafa Özkaya hayatını kaybetti
