Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'nın baba acısı! Mustafa Özkaya hayatını kaybetti

Çekimler için Mardin'e gidecek Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya, baba acısıyla sarsıldı. Atakan Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya hayatını kaybetti.

ATAKAN ÖZKAYA'NIN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Atakan Özkaya yaptığı paylaşımda; "Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın öğlen Maltepe Merkez Camii'nden kaldırılacak, Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur" dedi.

ATAKAN ÖZKAYA KAÇ YAŞINDA?

1998, İstanbul doğumlu Atakan Özkaya, 2014 yılında Kalp Atışı dizisinde rol aldı. Atakan Özkaya peş peşe ise Kardeşlerim ve son olarak ise Uzak Şehir dizisinde rol aldı.