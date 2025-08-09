Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ebru Şallı, Uğur Akkuş ile davasının son durumunu paylaştı! Şiddet, tehdit iddiaları gündem oldu

Uğur Akkuş ile zorlu bir boşanma süreci geçiren Ebru Şallı, koruma kararı çıkarttı. Boşanma sürecinde Uğur Akkuş'tan tehditler aldığını belirten Ebru Şallı, terapi desteği aldığını ve pilatesin hayatında önemli bir yer tuttuğunu anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ebru Şallı, Uğur Akkuş ile davasının son durumunu paylaştı! Şiddet, tehdit iddiaları gündem oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 13:06

, 5 yıllık eşi Uğur Akkuş’tan boşanmak üzere açtığı dava hakkında açıklamalarda bulundu. gerekçesiyle davası sürecinde yaşadığı zorlukları ve gerginliği dile getiren Şallı, "Ben artık tatsız şeylerle ilgili konuşunca kalbimde çarpıntı oluyor" diyerek, yaşadığı zor günleri anlattı.

EBRU ŞALLI'DAN BOŞANMA AÇIKLAMASI

Şallı'nın, Akkuş’a karşı açtığı boşanma davası, psikolojik ve fiziksel şiddet iddialarıyla devam ediyor. Dava süreci hakkında açıklama yapan Ebru Şallı, "Bitti gibi, sonucunu bekliyoruz" dedi.

Ebru Şallı, Uğur Akkuş ile davasının son durumunu paylaştı! Şiddet, tehdit iddiaları gündem oldu

Ebru Şallı, boşanma sürecinin ardından terapi aldığını ve şiddetli olaylar hakkında konuşmanın kendisini zorladığını ifade ederek, "Bir şey söylemek istemiyorum. Ben artık böyle tatsız şeylerle ilgili gerçekten hem kalbim rahatsız oluyor, hem kendim rahatsız oluyorum. Malum yaşadığım ağır bir durum" dedi.

Ebru Şallı, Uğur Akkuş ile davasının son durumunu paylaştı! Şiddet, tehdit iddiaları gündem oldu

Bu süreçte terapi de aldığını belirten şallı, "Zaten zaman zaman terapi alıyorum. Herkesin alması gereken bir şey. Pilates yapıyorum, olabildiğince sağlıklı bir yaşamım var, biliyorsunuz. Hanımlara da güzel örnek olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Pilates antidepresanım ama terapi de muhakkak şart" sözleriyle zor zamanlardan geçtiğini belirtti.

Ebru Şallı, Uğur Akkuş ile davasının son durumunu paylaştı! Şiddet, tehdit iddiaları gündem oldu

Ayrıca, Ebru Şallı sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisiyle ilgili de dikkat çeken yorumlar yaptı. Özellikle ’un gençler için zararlı olabileceğini savunan Şallı, bu platformun Türkiye'de de kapatılmasını gerektiğini söyledi. Şallı, "TikTok'la ilgili bazı ülkeler bu platformu kapatmış. Eğer burada da kapatılırsa çok daha iyi olur" şeklinde konuştu.

Ebru Şallı, Uğur Akkuş ile davasının son durumunu paylaştı! Şiddet, tehdit iddiaları gündem oldu

Ayrıca, sosyal medya üzerinden dayatılan güzellik anlayışına karşı duran Şallı, herkesin aynı bedensel yapıya sahip olmak zorunda olmadığını belirterek, "Herkes zayıf ve fit olmak zorunda değil. Bu bir yaşam tarzı, kimseyi yargılamıyorum" dedi. Küçük kızların sosyal medyada fazla vakit geçirmelerinin zararlı olduğuna da dikkat çeken Ebru Şallı, özellikle erken yaşta estetik müdahalelere yönelmenin endişe verici olduğunu belirtti.

ETİKETLER
#tiktok
#boşanma
#şiddet
#ebru şallı
#sosyal-medya
#Terapi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.