Ebru Şallı, Uğur Akkuş ile davasının son durumunu paylaştı! Şiddet, tehdit iddiaları gündem oldu

Ebru Şallı, 5 yıllık eşi Uğur Akkuş’tan boşanmak üzere açtığı dava hakkında açıklamalarda bulundu. Şiddet gerekçesiyle boşanma davası sürecinde yaşadığı zorlukları ve gerginliği dile getiren Şallı, "Ben artık tatsız şeylerle ilgili konuşunca kalbimde çarpıntı oluyor" diyerek, yaşadığı zor günleri anlattı.

EBRU ŞALLI'DAN BOŞANMA AÇIKLAMASI

Şallı'nın, Akkuş’a karşı açtığı boşanma davası, psikolojik ve fiziksel şiddet iddialarıyla devam ediyor. Dava süreci hakkında açıklama yapan Ebru Şallı, "Bitti gibi, sonucunu bekliyoruz" dedi.

Ebru Şallı, boşanma sürecinin ardından terapi aldığını ve şiddetli olaylar hakkında konuşmanın kendisini zorladığını ifade ederek, "Bir şey söylemek istemiyorum. Ben artık böyle tatsız şeylerle ilgili gerçekten hem kalbim rahatsız oluyor, hem kendim rahatsız oluyorum. Malum yaşadığım ağır bir durum" dedi.

Bu süreçte terapi de aldığını belirten şallı, "Zaten zaman zaman terapi alıyorum. Herkesin alması gereken bir şey. Pilates yapıyorum, olabildiğince sağlıklı bir yaşamım var, biliyorsunuz. Hanımlara da güzel örnek olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Pilates antidepresanım ama terapi de muhakkak şart" sözleriyle zor zamanlardan geçtiğini belirtti.

Ayrıca, Ebru Şallı sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisiyle ilgili de dikkat çeken yorumlar yaptı. Özellikle TikTok’un gençler için zararlı olabileceğini savunan Şallı, bu platformun Türkiye'de de kapatılmasını gerektiğini söyledi. Şallı, "TikTok'la ilgili bazı ülkeler bu platformu kapatmış. Eğer burada da kapatılırsa çok daha iyi olur" şeklinde konuştu.

Ayrıca, sosyal medya üzerinden dayatılan güzellik anlayışına karşı duran Şallı, herkesin aynı bedensel yapıya sahip olmak zorunda olmadığını belirterek, "Herkes zayıf ve fit olmak zorunda değil. Bu bir yaşam tarzı, kimseyi yargılamıyorum" dedi. Küçük kızların sosyal medyada fazla vakit geçirmelerinin zararlı olduğuna da dikkat çeken Ebru Şallı, özellikle erken yaşta estetik müdahalelere yönelmenin endişe verici olduğunu belirtti.