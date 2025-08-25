Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı, Arzu Sabancı'nın paylaşımına tepki yağdı

Evlenmeleri beklenen Hande Erçel ile Hakan Sabancı çiftinden yeni bir hamle geldi. Hande Erçel, Hakan Sabancı ile tüm karelerini silerek ayrılık iddialarını güçlendirdi. Çıkan haberler sonrası Arzu Sabancı'nın paylaşımı ise tepki çekti.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı, Arzu Sabancı'nın paylaşımına tepki yağdı
25.08.2025
09:56
25.08.2025
10:00

ile 'nın ayrıldığı öne sürüldü. Başından bu yana oğlunun ilişkisini onaylamadığı konuşulan , manidar bir paylaşımda bulundu

HANDE ERÇEL İLE HAKAN SABANCI AYRILDI

Üç yıl önce yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Evlenmeleri beklenen çiftten haberi geldi.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı, Arzu Sabancı'nın paylaşımına tepki yağdı

Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yayınladığı tüm kareleri kaldırırken, Hakan Sabancı ise herhangi bir hamlede bulunmadı. Birbirlerini takip eden ikilinin ayrılık iddiaları sosyal medyada gündem olurken, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın paylaşımı da dikkat çekti.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı, Arzu Sabancı'nın paylaşımına tepki yağdı

ARZU SABANCI'NIN PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Tüm bu gelişmelerin ardından oğlunun ilişkisini baştan beri onaylamadığı konuşulan Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır" ifadelerini paylaştı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı, Arzu Sabancı'nın paylaşımına tepki yağdı

Arzu Sabancı'nın paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı. Bazı kullanıcılar, "Arzu hanim oğluna hangi kızı layık görüyor acaba?", "Arzu Sabancı da bizim gibi sosyal medyadan laf atıyor" gibi yorumlar yaptı.

