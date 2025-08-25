Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı, Arzu Sabancı'nın paylaşımına tepki yağdı

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrıldığı öne sürüldü. Başından bu yana oğlunun ilişkisini onaylamadığı konuşulan Arzu Sabancı, manidar bir paylaşımda bulundu

HANDE ERÇEL İLE HAKAN SABANCI AYRILDI

Üç yıl önce aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Evlenmeleri beklenen çiftten ayrılık haberi geldi.

Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yayınladığı tüm kareleri kaldırırken, Hakan Sabancı ise herhangi bir hamlede bulunmadı. Birbirlerini takip eden ikilinin ayrılık iddiaları sosyal medyada gündem olurken, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın paylaşımı da dikkat çekti.

ARZU SABANCI'NIN PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Tüm bu gelişmelerin ardından oğlunun ilişkisini baştan beri onaylamadığı konuşulan Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır" ifadelerini paylaştı.

Arzu Sabancı'nın paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı. Bazı kullanıcılar, "Arzu hanim oğluna hangi kızı layık görüyor acaba?", "Arzu Sabancı da bizim gibi sosyal medyadan laf atıyor" gibi yorumlar yaptı.