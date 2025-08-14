Harika Avcı, yıllar sonra müjdeli haberi paylaştı! Sevenleri bayram etti

Bir döneme damgasını vuran Harika Avcı'nın maddi ve manevi sıkıntılar yaşadığı iddiasını uzun süre magazin gündemini meşgul etti. Onur Akay'ın iddialarına göre; kirasını ödeyemeyen Harika Avcı'nın aylardır evden çıkmadığı ve ev sahibinin büyük telaşa kapıldı. Harika Avcı, Onur Akay hakkında konuşma yasağı aldırırken, müjdeli haberi de duyurdu.

HARİKA AVCI'DAN SEVENLERİNE MÜJDE

Sağlık durumu hakkında çıkan spekülasyonlar üzerine Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne başvurup Onur Akay hakkında konuşma yasağı ve tedbir kararı aldıran Avcı, Magazinsortie.com’a verdiği röportajda sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu ve müzik üretmeye devam ettiğini belirtti.

"Sanatımla anılmak istiyorum" diyen Harika Avcı, müzik kariyerine odaklandığını vurgulayarak, ağustos ayında söz ve müziği Sheyh Ree’ye ait olan yeni şarkısını yayınlayacağını açıkladı.

Ayrıca, eylül ayında ünlü sanatçı Müslüm Gürses ile birlikte "Olmaz Artık" adlı düetinin müzikseverlerle buluşacağını duyurdu.