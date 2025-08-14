Menü Kapat
Harika Avcı, yıllar sonra müjdeli haberi paylaştı! Sevenleri bayram etti

Bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Harika Avcı'dan sevindiren haber geldi. Müziğe geri dönen Harika Avcı, "Sanatımla anılmak istiyorum" dedi.

Bir döneme damgasını vuran 'nın maddi ve manevi sıkıntılar yaşadığı iddiasını uzun süre magazin gündemini meşgul etti. 'ın iddialarına göre; kirasını ödeyemeyen Harika Avcı'nın aylardır evden çıkmadığı ve ev sahibinin büyük telaşa kapıldı. Harika Avcı, Onur Akay hakkında konuşma yasağı aldırırken, müjdeli haberi de duyurdu.

HARİKA AVCI'DAN SEVENLERİNE MÜJDE

Sağlık durumu hakkında çıkan spekülasyonlar üzerine Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne başvurup Onur Akay hakkında konuşma yasağı ve tedbir kararı aldıran Avcı, Magazinsortie.com’a verdiği röportajda sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu ve müzik üretmeye devam ettiğini belirtti.

Harika Avcı, yıllar sonra müjdeli haberi paylaştı! Sevenleri bayram etti

"Sanatımla anılmak istiyorum" diyen Harika Avcı, müzik kariyerine odaklandığını vurgulayarak, ağustos ayında söz ve müziği Sheyh Ree’ye ait olan yeni şarkısını yayınlayacağını açıkladı.

Harika Avcı, yıllar sonra müjdeli haberi paylaştı! Sevenleri bayram etti

Ayrıca, eylül ayında ünlü sanatçı Müslüm Gürses ile birlikte "Olmaz Artık" adlı düetinin müzikseverlerle buluşacağını duyurdu.

Harika Avcı, yıllar sonra müjdeli haberi paylaştı! Sevenleri bayram etti
