Dilek Ulusan
 | Dilek Ulusan

Hayal Köseoğlu babasını kaybetmenin acısını paylaştı! Sözleri yürek dağladı

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan Hayal Köseoğlu, babasını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaşan Hayal Köseoğlu, "Şimdi acım çok taze. Sanki içime sığmıyor. Cevap verebilecek mecali bulamıyorum" dedi.

14.08.2025
14.08.2025
17:23

Ruhsar, Aşk'ı Memnu, İstanbullu Gelin, Mahkum ve Ufak Tefek Cinayetler gibi yapımlarda rol alan Hayal Köseoğlu acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Babası Yiğit Köseoğlu'nu toprağa veren Hayal Köseoğlu acısını ise takipçileriyle paylaştı.

HAYAL KÖSEOĞLU'NUN BABA ACISI

Babasının cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken Hayal Köseoğlu, törenin ardından bugün sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Hissettiği duyguları anlatan Hayal Köseoğlu, "Yazdığınız mesajları görüyorum. Ne kadar sevgi dolu, güzel insanlar biriktirmişim. Uzak, yakın, hepinizin mesajları bana kocaman bir sevgi hissettirdi. İnsan, kendisini en çok seven iki insandan birini kaybedince, o yoğun sevgiye ihtiyaç duyuyormuş gerçekten. Ama lütfen kusuruma bakmayın, tüm gün uyuyorum, saatlerce scroll yapıp beynimi uyuşturuyorum ve akşam bayılmaya çalışıyorum.

Hayal Köseoğlu babasını kaybetmenin acısını paylaştı! Sözleri yürek dağladı

Çok güzel mesajlar aldığını belirten , "Şimdi acım çok taze. Sanki içime sığmıyor. Cevap verebilecek mecali bulamıyorum. Ama bilin ki çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Bu günler de geçecek biliyorum. Babasını kaybeden tek kız evlat ben değilim, onu da biliyorum. Ama güzel gözlümin geri gelmeyeceğini bilmek kor ateş gibi düştü içime. Başa çıkmak çok zor. Ama sizi çok seviyorum güzel dostlarım. Tekrar teşekkürler." dedi.

Hayal Köseoğlu babasını kaybetmenin acısını paylaştı! Sözleri yürek dağladı

Hayal Köseoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu'nu 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum konuşacak halim yok, nolur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler" sözleriyle babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hayal Köseoğlu babasını kaybetmenin acısını paylaştı! Sözleri yürek dağladı
