Otomobil dünyasının lideri belli oldu! Rakiplerini peşinden sürükleyen crossover fark attı

OTOMOBİL DÜNYASININ LİDERİ BELLİ OLDU!

2025 yılının ilk 9 ayında elde edilen satış verilerine göre en çok satan crossover araç Toyota RAV4 oldu. Toyota’nın en çok tercih edilen modeli RAV4, bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 1,5 oranında artırdı ve pazar payını küresel çapta yüzde 2,5 oranında sabit tutmayı başardı.

Toyota RAV4’ün bu önemli başarısında güvenilir performansın yanı sıra, düşük bakım maliyeti hem şehir içi hem şehir dışı kullanıma uygun olması ve yüksek yakıt verimliliği gibi faktörlerin rolü bulunuyor.