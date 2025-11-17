Menü Kapat
Otomobil dünyasının lideri belli oldu! Rakiplerini peşinden sürükleyen crossover fark attı

Kasım 17, 2025 10:13
1
en cok satan arabalar

Otomobil dünyasında yıl sonu hareketliliği başlarken milyonların gözü yılın en çok satan arabasına çevrildi. Markalardan yapılan veri paylaşımları neticesinde ise yılın ilk 9 ayında rakiplerini geride bırakarak yılın en popüler SUV modeli belli oldu. Küresel satış analizlerine göre otomobil dünyasının lideri konumuna yerleşen aracın elektrikli Tesla Model Y’nin dahil olmak üzere birçok modeli geride bırakması dikkatleri üzerine çekti…

2
en cok satan arabalar

Otomotiv dünyasında rekabet günden güne kızışırken dünya devi markalar yeni modellerini geliştirmeye devam ediyor. Benzinli ve elektrikli donanımlarıyla piyasaya sunulan araçlarda artık hibrit modeller de kendini yoğun şekilde gösteriyor. Küresel piyasalarda yılın ilk üç çeyreğine ilişkin satış raporları da kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı. Buna göre 2025'in en çok satılan crossover modeli belli olurken, geçtiğimiz yıl zirveye oynayan Tesla’nın gerilemesi oldukça şaşkınlık yarattı.

3
en cok satan arabalar

OTOMOBİL DÜNYASININ LİDERİ BELLİ OLDU!

2025 yılının ilk 9 ayında elde edilen satış verilerine göre en çok satan crossover araç Toyota RAV4 oldu. Toyota’nın en çok tercih edilen modeli RAV4, bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 1,5 oranında artırdı ve pazar payını küresel çapta yüzde 2,5 oranında sabit tutmayı başardı.

Toyota RAV4’ün bu önemli başarısında güvenilir performansın yanı sıra, düşük bakım maliyeti hem şehir içi hem şehir dışı kullanıma uygun olması ve yüksek yakıt verimliliği gibi faktörlerin rolü bulunuyor.

4
en cok satan arabalar

TESLA’DA BÜYÜK GERİLEME YAŞANDI

Tesla Model Y, geçtiğimiz yıl da zirve için yarışmış ama ikincilik koltuğunda kalmıştı. 2025 yılının ilk 9 ayı satış verilerine bakıldığında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında bir gerileme yaşandığı görülüyor. Elektrikli SUV yaşadığı düşüşe rağmen halen en çok satanlar listesinde ikinci sırada yer alırken, bu durum özellikle kullanıcıların elektrikli araçlara ilginin devam ettiğini gösteriyor.   

5
en cok satan arabalar

ÜÇÜNCÜ SIRADA HONDA VAR

Yılın en çok satan otomobiller listesinde ise Japon devi Honda’nın CR-V modeli yer alıyor. Hemen ardından Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Hyundai Tuscon gelirken beşinci sırada ise yüzde 0,8 oranındaki yükselişle Kia Sportage geliyor.

6
en cok satan arabalar

İŞTE 2025’TE EN ÇOK SATAN 10 CROSSOVER OTOMOBİL

1 NUMARA TOYOTA RAV4

Satış hacmini yılın ilk 9 ayında 1,5 artırdı.

7
en cok satan arabalar

NUMARA TESLA MODEL Y 

Yılın ilk 9 ayında satış hacmi yüzde %11,2 düştü

8
en cok satan arabalar

3 NUMARA HONDA CR-V 

Yılın ilk 9 ayında satış hacmi yüzde 0,5 arttı. 

9
en cok satan arabalar

4 NUMARA HYUNDAİ TUCSON 

Yılın ilk 9 ayında satış hacmi yüzde 3,4 arttı. 

10
en cok satan arabalar

5 NUMARA KIA SPORTAGE 

Yılın ilk 9 ayında satış hacmi yüzde 0,8 arttı. 

11
en cok satan arabalar

6 NUMARA VOLKSWAGEN TİGUAN 

Yılın ilk 9 ayında satış hacmi yüzde 4,9 arttı. 

12

7 NUMARA BYD SONG 

Yılın ilk 9 ayında satış hacmi yüzde 19,5 düştü. 

13

8 NUMARA HONDA HR-V 

Yılın ilk 9 ayında satış hacmi yüzde 0,3 arttı. 

14
en cok satan arabalar

9 NUMARA MAZDA CX-5 

Yılın ilk 9 ayında satış hacmi yüzde 11,9 arttı. 

15
en cok satan arabalar

10 NUMARA CHEVROLET EQUİNOX 

Yılın ilk 9 ayında satış hacmi yüzde 43,3 arttı. 

16
en cok satan arabalar

YENİ MODELLER YÜKSELİŞTE

Diğer yandan piyasaya yeni sürülen en başarılı crossover modelleri değerlendirmesinde Skoda Elroq en üst sırada yer alıyor. Tucson, Dacia Duster ve Skoda Kodiaq’ın da adının geçtiği değerlendirmelerde Skoda Elroq’un sağladığı yüksek konfor ile rakiplerini geride bırakırken, Skoda’nın karakteristik pratik yapısı modeli öne çıkaran özellikleri arasında yer alıyor.

