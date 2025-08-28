Menü Kapat
27°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kaan Sezyum taciz iddiasını kabul etti: Özür dilerim

Sanat dünyasında başlayan taciz ifşalarında adı geçen Kaan Sezyum, tüm suçlamaları kabul etti. Özür mesajı yayınlayan yazar ve komedyen Kaan Sezyum, "Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm" dedi.

Kaan Sezyum taciz iddiasını kabul etti: Özür dilerim
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 10:47

Birçok ünlü ve yönetmen hakkında ortaya atılan taciz iddialarının ardından bu kez de Kaan Sezyum sahne adlı Çağatay Kaan Sezgin ile ilgili iddiası ortaya atıldı. Sezyum, iddiayı kabul etti.

KAAN SEZYUM'DAN TACİZ İDDİALARI SONRASI ÖZÜR

Adını açıklamayan bir kadın, yaklaşık 4 yıl önce yaşadıklarını, sosyal medya hesabından paylaştı. Kaan Sezyum tarafından tacize uğradığını iddia eden kadının paylaşımını sosyal medyadan alıntılayan Kaan Sezyum, ididalarını doğruladı.

Kaan Sezyum taciz iddiasını kabul etti: Özür dilerim

Kaan Sezyum; "Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm" derken, "Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm. Olayın sonrasında, davranış bozukluklarımı gidermek ve bu tür rahatsızlıkları çevreme ve kendime yaşatmamak için psikolojik destek almaya başladım. (4 - 4.5 yıl oluyor) Karşı tarafın itirazı üzerine hemen durdum ve durumu yanlış anladığımı ifade ettim. Herhangi fiziksel bir zorlamada bulunmadım. Bu olayda, ortamı tamamen yanlış okudum ve yorumladım. Hareketlerimin sorumluluğu bana aittir. Geçmişe dönüp olanları değiştiremem, çok üzgünüm. Sadece gelecekte böyle korkunç bir deneyimi kimseye yaşatmayacağımın sözünü verebilirim. Beni seven ve sevmeyen herkesten tekrar dilerim" dedi.

Kaan Sezyum taciz iddiasını kabul etti: Özür dilerim

KAAN SEZYUM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

24 Mart 1976, Heybeliada doğumlu Kaan Sezyum, Türk , müzisyen ve yazardır. Sayısız dergide editörlük yapan Kaan Sezyum, şimdilerde ise mizahi haber programı sunarak sosyal medyada yer aldı.

Kaan Sezyum taciz iddiasını kabul etti: Özür dilerim
