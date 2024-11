Merve Tektaş evinin kapılarını ilk kez açtı! Selçuk Tektaş hakkındaki sözleri duygulandırdı

11 Kasım 2024 17:45 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:45

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş yakalandığı koronavirüs sonrası 2021 yılında hayatını kaybetti. Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Merve Tektaş, ilk kez evinin kapılarını açtı.

Merve Tektaş, eşi Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından zor günler geçirdi. Uzun süre ortalıkta görünmeyen Merve Tektaş, kızları için kendini toparladı. Evinin kapılarını ilk kez Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına açan Merve Tektaş, eşi Selçuk Tektaş hakkındaki sözleriyle de duygulandırdı.

MERVE TEKTAŞ EVİNİN KAPILARINI İLK KEZ AÇTI

Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına konuk olan Merve Tektaş, evinin kapılarını ilk kez açtı. Yeşillikler arasında evi olan Merve Tektaş, beyaz ve toprak tonlarında kullandığı eşyalarla sade ve şık bir dekorasyona imza attı.

Evrim Akın'ın programına konuk olan Merve Tektaş eşi Selçuk Tektaş ile ilgili; ''2009'da evlendik biz maalesef 2021'de kaybettik. En yakın arkadaşımı kaybettim ben, eşimi kaybetmedim. Soruyorlar nasıl başa çıkabiliyorsun diye. Başa çıkmak diye bir şey yok bununla. Bu başa çıkılacak bir duygu değil. Bu gerçekten zamana ihtiyaç hissedilen bir yas süreci. Bence herkes için farklı. Evet ben biraz yoğun yaşadım. Şu an kabullendim, kabullenmek zorundayım. Ama o hep bizimle zaten hep burada. Andığımız her an bizimle beraber.'' dedi.

MERVE TEKTAŞ, ALİŞAN İLE İLGİLİ SÖZLERİYLE DE ÇOK KONUŞULDU

Hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın, "Alişan'ın bize gölgesi yeter ama gelini değil Merve Tektaş olarak anılmak istiyorum" sözleri ise günlerce konuşulmuştu.