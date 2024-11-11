Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin zor günler geçiriyor! "Kokunu özledim"

11 Kasım 2024 15:37 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 15:38

ABD'de hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin zor günler geçiriyor. Annesine olan özlemini sosyal medyadan dile getiren Anjelik, "Kokunu özledim" yazdı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba, uzun yıllar yaşadığı ABD'de hayatını kaybetti. Annesinin istediği üzerine annesini İstanbul'a defneden Anjelik Calvin, zor günler geçiriyor. Annesine olan özlemini sosyal medya hesabından duyuran Anjelik, "Kokunu özledim" dedi.

ANJELIK CALVIN'İN ANNE ÖZLEMİ

Doğum gününde annesinin fotoğrafını paylaşan Anjelik Calvin, "Annem, bugün beni ölümüne doktor 'ölebilirsin' dediği halde, 'hayır, o ABD'de doğacak' diyerek, okyanusu aşarak dünyaya getirdiği gün. Kokunu özledim, keşke çocuk olsam" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ACI ÇEKİYORUM"

Annesinin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Anjelik Calvin daha önce ise, ''Anne çok acı çekiyorum. Derin bir ızdırap, keşke evden bahçeye bile çıkmasaydım. Çok pişmanım seninle oturamadım, uyuyamadım. Kalbim ağrıyor, Allah'ım dayanamıyorum artık. Hangisi daha hayırlısı ise hakkımda o olsun. Anneme kavuşmak istiyorum rabbim.'' demişti.