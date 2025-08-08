Münir Özkul'un eşi Umman Özkul'a veda! Üvey kızı gerçekleştiremediği tek isteğini açıkladı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Umman Özkul'un vefatı sevenlerini büyük üzüntüye soktu.

UMMAN ÖZKUL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Merhum sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, dün hayatını kaybetti. 81 yaşında hayatını kaybeden Umman Özkul bugün ise son yolculuğuna uğurlandı.

Umman Özkul'un kardeşleri tabut başında gözyaşlarına boğuldu. Münir Özkul'un ilk evliliğinden dünyaya gelen kızları da cenazede büyük üzüntü yaşadı.

Taziyeleri kabul eden Güner Özkul, üvey annesi hakkında; "Babamın 40 yıllık hayat arkadaşı, eşiydi. 1978'de tanışmışlardı. Babam 2018'de vefat edene kadar 40 yılı beraber geçirdiler. Hiç kimse hakkında kötü düşünmeyen ve hiç kimsenin hakkında kötü konuşamayacağını insandı. Babam 15 Ağustos'ta 100 yaşında olacak. Vefat etmeden önce bize hep babamın 100'üncü yaş gününü kutlamamızı söylerdi. Tek arzusu 100'üncü yaş gününü görebilmekti. Bunun için bir hafta daha yaşamak istiyordu ama kısmet olmadı." dedi.