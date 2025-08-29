Murat Ceylan trafik kazası geçirdi! Aracı kamyonetin altında kaldı

Survivor sunucusu Murat Ceylan, kamyonetin altına giren aracından yara almadan kurtuldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ceylan, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Paylaşımının ardından ünlü sunucuya geçmiş olsun mesajları yağdı.

MURAT CEYLAN'IN ARACI KAMYONETİN ALTINDA KALDI

Ceylan, yaptığı paylaşımda, "Dün endişelenecek bir şeyim olmamasına karşın bir kaza geçirdim. Kaza sırasında kamyonetin altından aracı çıkartırken fotoğraf ve videoları çevrede çeken kişiler tarafından oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemek adına bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Açıklamanın ardından Murat Ceylan'a sosyal medyada binlerce "geçmiş olsun" mesajı yağdı.

MURAT CEYLAN GEÇTİĞİMİZ YIL MİLYONLUK ARACIYLA NİŞANTAŞI SOKAKLARINDAYDI

Survivor 2020'de sunuculuk yapan Murat Ceylan önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Lüks otomobiliyle dikkat çeken Murat Ceylan'ın yeni oyuncağının en az 10 milyon TL olduğu öğrenildi.

MURAT CEYLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

15 Mayıs 1989 İstanbul doğumlu Murat Ceylan, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. Profesyonel futbol lisansı vardır ve profesyonel olarak futbol oynamaktadır

2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır.