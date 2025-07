Özcan Deniz eşi Samar Dadgar ile nasıl tanıştığını anlattı: Olmaz dediğim kişi şu an eşim

Kızıl Goncalar, İstanbullu Gelin, Asmalı Konak, Karagül gibi yapımlarda rol alan Özcan Deniz abisinin borçları sebebiyle hacizle karşı karşıya kaldı. Bankalar, borçlu Ercan Deniz'in ipotekli mal varlıklarına yönelmek yerine, kefil olan Özcan Deniz'in tüm hesaplarına ve gelirine haciz işlemi başlattı. Zor günler geçiren Özcan Deniz, eşine olan sevgisinden bahsetti ve nasıl tanıştıklarını ilk kez açıkladı.

ÖZCAN DENİZ EŞİ SAMAR DADGAR NASIL TANIŞTI?

Samar Dadgar ile 10 yıl önce tanıştık. Birçok şeyi konuşabildiğim, tartışabildiğim iki kişiydik ama 20 yaşındaydı o yüzden olamazdı. Samar'a olmayacağını söyledim. 4-5 yıl sonra Samar'dan bana bir mesaj geldi iyi misin diye. Olmaz dediğim kişi şu an eşim ve mutlu olduğum kişi ve çocuğumla iyi anlaşıyorlar" dedi.

ÖZCAN DENİZ EŞİNİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Eşim gerçekten çok sevdiğim ve bana çok iyi gelen kadın. Her zaman hayatta ruh eşi derler, galiba böyle bir şey varmış... Çocuğum ve eşim bende birçok şeyi değiştirdi. Şu an yaşadığım şeyi aşk gibi kısır bir kelimeyle anlatmam mümkün değil. 50 yıllık yorucu ciddi bir maraton yaşadım. Şu an niçin bunları yaptığımı, neden bu kadar koştuğumu, neden bu kadar badireler atlatarak bu kadar bedel ödeyerek bu hayatı yaşadığını bana bu iki kişi cevapladı. Bizim için dediler.

ÖZCAN DENİZ'İN TÜM BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, son günlerde mali kriz nedeniyle zor günler yaşıyor. Tüm mal varlığı ve gelirine haciz konulan sanatçının, ekonomik açıdan zor günler geçirdiği öğrenildi. Özcan Deniz'in davalık olduğu abisi Ercan Deniz'in yıllar önce kullandığı banka kredilerine kefil olduğu ve borçların ödenmemesi üzerine büyük bir yıkım yaşadığı öğrenildi.

Bankalar, borçlu Ercan Deniz'in ipotekli mal varlıklarına yönelmek yerine, kefil olan Özcan Deniz'in tüm hesaplarına ve gelirine haciz işlemi başlattı. Sanatçının, avukatları aracılığıyla haciz kararına itiraz ettiği öğrenildi.