Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ayrıldı! Nedeni herkesi şaşırttı

31 May 2024 10:22 - Güncelleme : 31 May 2024 10:30

Evlenme teklifi alan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın bu yaz nikah masasına oturması bekleniyordu. Dizisi final yapan Pınar Deniz evlilik iddialarını yalanlarken, çiftten ayrılık haberi geldi.

PINAR DENİZ İLE KAAN YILDIRIM AYRILDI

Takvim Doğan Savaş'ın haberine göre; 3 yıldır birlikte olan ve bu yaz evlenecekleri konuşulan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ayrıldı. İhanet iddiası magazin kulislerini dolaşırken, çift konuyla ilgili açıklama yapmadı.

"EVLİLİK PLANIMIZ YOK"

Evlilik haberleri hakkında konuşan Pınar Deniz, "6 Ağustos'ta Londra'da evlenme teklifi aldığım doğru" derken, bu yaz Kaan Yıldırım ile evleneceği iddiasına ise "Bu yaz evlilik gibi bir planımız yok. Her ikimiz de kariyerimizde ilerliyoruz. Kaan ile akışındayız, her an her şey olabilir" dedi.