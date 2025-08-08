Menü Kapat
TGRT Haber
Wednesday 2. sezon nereden izlenir? (2025) Türkçe dublaj ile yayında!

Wednesday 2. sezon 1. bölüm Türkçe dublaj ile yayınlandı. Tim Burton’ın yazdığı ve Addams Ailesi evreninden doğan Wednesday dizisi, ikinci sezonuyla geri döndü. 8 bölümden oluşan yeni sezon, ilk dört bölümüyle izleyicilere sunulurken, kalan dört bölüm için geri sayım başladı. Karanlık ve dramatik hikayesiyle dikkat çeken yapım, genişleyen oyuncu kadrosu ve yeni bir dağıtım stratejisiyle küresel bir fenomene dönüşmeye devam ediyor. İşte Wednesday 2. sezon izlemeden önce bilinmesi gerekenler…

Wednesday 2. sezon nereden izlenir? (2025) Türkçe dublaj ile yayında!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 19:35
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 19:37

dizisinin merakla beklenen ikinci sezonu, uzun bir aranın ardından izleyicilerle buluştu. Tim Burton imzalı yapım, daha karanlık ve sürükleyici bir hikayeyle geri döndü.

WEDNESDAY 2. SEZON İZLE

Wednesday’in ikinci sezonu, platformunda 6 Ağustos itibarıyla izleyicilere sunuldu. İlk dört bölüm şu anda erişilebilir durumda olup, Addams Ailesi evreninin karanlık ve gizemli atmosferini korumaya devam ediyor. İzleyiciler, Wednesday Addams’ın Nevermore Akademisi’ndeki yeni maceralarını yüksek görüntü kalitesiyle izleyebilirler. Wednesday dizisinin ikinci sezonu, sadece Netflix platformunda izlenebilir. Netflix üyeleri, diziyi telefon, tablet, bilgisayar veya televizyonda HD kalitede izleyebilir.

Wednesday 2. sezon nereden izlenir? (2025) Türkçe dublaj ile yayında!

Sezonun ilk kısmı, hikayenin dramatik ve gizemli tonunu korurken, yeni karakterler ve sürpriz gelişmelerle izleyicilere zengin bir içerik sunuyor. Tim Burton’ın vizyonu, ikinci sezonda da dizinin görsel estetiğini ve atmosferini şekillendiren temel unsurlardan biri olarak öne çıktı. Netflix üzerinden dizi dünya genelinde milyonlarca izleyiciye ulaştı.

Wednesday 2. sezon nereden izlenir? (2025) Türkçe dublaj ile yayında!

WEDNESDAY 2. SEZON 1. BÖLÜM TÜRKÇE DUBLAJ NEREDEN İZLENİR?

Wednesday’in ikinci sezonunun ilk bölümü “Dert Üstüne Dert”ten itibaren tüm bölümler Netflix platformunda Türkçe dublaj seçeneğiyle izlenebilir. Netflix üyeleri, bu bölümü telefon, tablet, bilgisayar ya da televizyon üzerinden HD kalitede izleyebilir ve Türkçe dublaj seçeneğini tercih edebilirler.

Dizinin ilk bölümü, Wednesday Addams’ın Nevermore Akademisi’ne dönüşüyle başlıyor ve yeni bir tehditle karşı karşıya kalışını konu alıyor.

Wednesday 2. sezon nereden izlenir? (2025) Türkçe dublaj ile yayında!

WEDNESDAY 2. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Wednesday’in ikinci sezonu toplam 8 bölümden oluşuyor. İlk dört bölüm, 6 Ağustos’ta Netflix’te yayınlandı ve şu anda izlenebilir durumda. Bölümlerin isimleri sırasıyla “Dert Üstüne Dert”, “Büyük Başın Derdi”, “Koyun Can Derdinde” ve “Şu Dertlerin Dili Olsa” olarak açıklandı. Sezonun kalan dört bölümü ise henüz yayınlanmadı.

Wednesday 2. sezon nereden izlenir? (2025) Türkçe dublaj ile yayında!

Dizi, ilk sezondan farklı olarak bu sezon iki parça halinde yayınlanacak. Dizi ekibi bu şekilde, hikayenin gerilimini ve merak unsurunu koruyarak izleyicilerin ilgisini canlı tutmayı amaçlıyor.

Wednesday 2. sezon nereden izlenir? (2025) Türkçe dublaj ile yayında!

WEDNESDAY 2. SEZON 5. BÖLÜM İZLE! 5. BÖLÜM NEDEN YOK?

Wednesday’in ikinci sezonunun 5. bölümü şu anda Netflix’te mevcut değil, çünkü sezon iki parça halinde yayınlanıyor. İlk dört bölüm 6 Ağustos’ta izleyicilere sunulurken, 5. bölüm dahil kalan dört bölüm 3 Eylül’de platformda yerini alacak.

Wednesday 2. sezon nereden izlenir? (2025) Türkçe dublaj ile yayında!

Sezonun ikinci kısmının yayınlanmasıyla birlikte, 5. bölüm ve devamındaki bölümler Netflix üzerinden telefon, tablet, bilgisayar veya televizyonda HD kalitede izlenebilecek.

Wednesday 2. sezon nereden izlenir? (2025) Türkçe dublaj ile yayında!

WEDNESDAY 2. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Wednesday’in ikinci sezonunun ikinci kısmı, yani kalan dört bölüm, 3 Eylül’de Netflix’te yayınlanacak. İlk dört bölümün 6 Ağustos’ta erişime açılmasının ardından, izleyiciler kalan bölümleri sabırsızlıkla bekliyor. Netflix bu iki aşamalı yayın takvimi ile dizinin izleyici kitlesini uzun süre canlı tutmaya çalışıyor. Bu nedenle bu sezon böyle bir karar alındığı tahmin ediliyor.

Wednesday 2. sezon nereden izlenir? (2025) Türkçe dublaj ile yayında!

Sezonun ikinci kısmı, hikayenin daha derin ve karmaşık yönlerini ortaya çıkaracak. Wednesday’in karşılaştığı yeni tehditler ve vizyonlarının getirdiği dramatik gelişmeler, ikinci kısmın ana odak noktası olacak. Netflix üyeleri, bu bölümleri de çeşitli cihazlar üzerinden yüksek kalitede izleyebilecek.

Wednesday 2. sezon nereden izlenir? (2025) Türkçe dublaj ile yayında!

WEDNESDAY 2. SEZON KONUSU

Wednesday’in ikinci sezonu, Nevermore Akademisi’nde geçen hikayeyi sürdürüyor ve Wednesday Addams’ın yeni bir tehditle karşı karşıya kalışını konu alıyor. Görü yeteneği sayesinde en yakın arkadaşı Enid Sinclair’in ölümünü önceden gören Wednesday, bu trajediyi engellemek ve geleceği değiştirmek için mücadele ediyor. Hikaye, bu dramatik çabanın etrafında şekilleniyor. 2. sezonda izleyicilere daha karanlık bir atmosfer sunulacak.

Wednesday 2. sezon nereden izlenir? (2025) Türkçe dublaj ile yayında!

Sezon, genişleyen oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Emma Myers, Catherine Zeta-Jones ve Luis Guzmán gibi tanıdık isimlere ek olarak Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga gibi yeni oyuncular kadroya katıldı.

