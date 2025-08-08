Fenerbahçe'de beklenen ayrılık: Brezilyalı yıldıza veda edildi!

Fenerbahçe'de transfer dönemi gelişmelerinde beklenen son yaşandı. Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı yıldız Lincoln Henrique ile yola devam etmeme kararı aldı.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIK İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

"Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

FENERBAHÇE'DE LINCOLN HENRIQUE ETKİSİ

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Lincoln Henrique, Süper Lig deviyle 36 maça çıkmış ve 3 gol ile 9 asistlik katkı sağlamıştı.