Fenerbahçe'de beklenen ayrılık: Brezilyalı yıldıza veda edildi!

İstanbul
Fenerbahçe'de transfer dönemi gelişmelerinde beklenen son yaşandı. Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı yıldız Lincoln Henrique ile yola devam etmeme kararı aldı.
"Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Lincoln Henrique, Süper Lig deviyle 36 maça çıkmış ve 3 gol ile 9 asistlik katkı sağlamıştı.