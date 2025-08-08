60 yaşında örgüt lideri! "Hanım Ağa Çetesi" lideri kadın bastonuyla yakalandı

Bursa'da çeşitli suçlarla bilinen "Hanım Ağa" isimle çete çökertildi. 15 yıl hapis cezası bulunan firari örgüt lideri Saadet Ş. 60 yaşında bir kadın çıktı.

"HANIM AĞA" YOLDA YÜRÜRKEN YAKALANDI

İnegöl'de "Hanım Ağa Çetesi" olarak bilinen örgütün lideri polis ekiplerince yakalandı. Polis ekiplerinin takibi sonucu çete elebaşı Saadet Ş. İnegöl'de sokakta yürürken Yunus timlerine yakalandı. Kadının suç örgütü kurma suçundan 15 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.