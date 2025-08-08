Medya Kritik’te konuklardan önemli değerlendirmeler

E-Devlet'teki sahte belge ticareti, Özgür Özel'in "dava borsası" iddiaları, Suriye'de YPG'nin özerklik ısrarı ve İsrail'in Gazze'yi işgal kararına yönelik tepkisizlik masaya yatırılıyor. Şamil Tayyar, Fatih Atik, Tuna Öztunç, Nagehan Alçı ve Cem Küçük'ün konuk olduğu program bu akşam 21.00'de TGRT Haber'de.

Programda öne çıkacak konular şöyle:

E-Devlet garantili resmi belge ticaretinin nasıl devam ettiği, internet üzerinden site kuran sahtekarların bu cesareti nereden bulduğu tartışılacak.

Özgür Özel'in ortaya attığı 'dava borsası' iddiası ve bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma, bir avukatın gözaltına alınması ve Adalet Bakanı'nın bu duruma nasıl tepki verdiği konuşulacak.

Terör örgütü YPG'nin Suriye'deki özerklik ısrarının diğer ayrılıkçı grupları nasıl cesaretlendirdiği, Ankara'nın bu duruma karşı aldığı önlemler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı görüşmenin detayları ele alınacak.

Terör devleti İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme kararı ve bu karara karşı İslam dünyasının Avrupa ülkeleri kadar bile tepki göstermemesi masaya yatırılacak.

Medya Kritik, bu akşam saat 21.00'de TGRT Haber'de canlı yayınla izleyicileri bekliyor.