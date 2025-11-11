Şarkıcı Ceylan'dan her yıl yeni bir imaj! Son halini kimse tanıyamadı

Zeyno, Antebin Hamamları, Sevim Evin Yıkılsın gibi şarkılarla tanınan Ceylan Avcı, 1970'li yıllarda müzik hayatına başladı. "Küçük Ceylan" lakabıyla tanınan şarkıcının geçmişten günümüze yaptırdığı estetik işlemlerle yaşadığı değişim, her yıl gündem oluyor. Yeni imajını sosyal medyadan paylaşan Ceylan'a takipçilerinden yorum yağdı.

ŞARKICI CEYLAN'DAN YENİ İMAJ

Instagram hesabını aktif kullanan Ceylan, son olarak araç içinde çektiği bir videoyu "Bir takım hazırlıklar" notuyla takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderi, sanatçının yeni bir proje hazırlığında olduğu yönünde yorumlandı.

Türk müzik dünyasının köklü isimlerinden Ceylan Avcı, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme geldi. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken ünlü şarkıcının son paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ŞARKICI CEYLAN BİR DÖNEM SELENA GOMEZ'E BENZETİLDİ

Şarkıcı Ceylan, bir dönem yaptırdığı estetik işlemlerle dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez'e benzetildi. 51 yaşındaki Ceylan'ın geçtiğimiz yıllardaki görüntüsü 33 yaşındaki Selena Gomez'e benzetilmiş ve iki ismin yan yana getirilen karelerine binlerce yorum yapılmıştı.