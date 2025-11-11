Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Şarkıcı Ceylan'dan her yıl yeni bir imaj! Son halini kimse tanıyamadı

Sık sık geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Ceylan Avcı, son paylaşımında yeni tarzını takipçilerinin beğenisine sundu. Yüzündeki değişimle kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Ceylan Avcı, kareyi "Bir takım hazırlıklar" notuyla paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şarkıcı Ceylan'dan her yıl yeni bir imaj! Son halini kimse tanıyamadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 12:19

Zeyno, Antebin Hamamları, Sevim Evin Yıkılsın gibi şarkılarla tanınan Ceylan Avcı, 1970'li yıllarda hayatına başladı. "Küçük Ceylan" lakabıyla tanınan şarkıcının geçmişten günümüze yaptırdığı işlemlerle yaşadığı değişim, her yıl gündem oluyor. Yeni imajını sosyal medyadan paylaşan Ceylan'a takipçilerinden yorum yağdı.

ŞARKICI CEYLAN'DAN YENİ İMAJ

Instagram hesabını aktif kullanan Ceylan, son olarak araç içinde çektiği bir videoyu "Bir takım hazırlıklar" notuyla takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderi, sanatçının yeni bir proje hazırlığında olduğu yönünde yorumlandı.

Şarkıcı Ceylan'dan her yıl yeni bir imaj! Son halini kimse tanıyamadı

Türk müzik dünyasının köklü isimlerinden Ceylan Avcı, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme geldi. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken ünlü şarkıcının son paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Şarkıcı Ceylan'dan her yıl yeni bir imaj! Son halini kimse tanıyamadı

ŞARKICI CEYLAN BİR DÖNEM SELENA GOMEZ'E BENZETİLDİ

Ceylan, bir dönem yaptırdığı estetik işlemlerle dünyaca ünlü şarkıcı 'e benzetildi. 51 yaşındaki Ceylan'ın geçtiğimiz yıllardaki görüntüsü 33 yaşındaki Selena Gomez'e benzetilmiş ve iki ismin yan yana getirilen karelerine binlerce yorum yapılmıştı.

Şarkıcı Ceylan'dan her yıl yeni bir imaj! Son halini kimse tanıyamadı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Muazzez Ersoy, "Nijeryalı sevgilisi" iddialarına ateş püskürdü! Açtı ağzını yumdu gözünü
ETİKETLER
#müzik
#estetik
#şarkıcı
#selena gomez
#güzellik
#Ceylan Avcı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.