Şarkıcı Jessie J, kansere yakalandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jessie J. yayınladığı videoda meme kanserine yakalandığını açıkladı. Jessie J. 'No Secrets' şarkım çıkmadan önce bana meme kanseri teşhisi konuldu" ifadelerini kullandı.

Price Tag şarkısıyla tanınan 37 yaşındaki sahne adı Jessie J ile tanınan İngiliz şarkıcı Jessica Ellen Cornish, kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı.

JESSIE J'DEN HAYRANLARINI ÜZEN HABER

37 yaşındaki şarkıcı; "Bunu hayranlarımla ve beni önemseyen insanlarla paylaşmak istiyorum ve ayrıca paylaşımcı biriyim. Hayatımda yaşadığım her şeyi her zaman paylaştım. 'No Secrets' şarkım çıkmadan önce bana meme kanseri teşhisi konuldu" ifadelerini kullandı.

Kanserin erken teşhis edildiğini de belirten Jessie J., "Kanser her haliyle berbat bir şey ama ben erken kelimesini aklımda tutmaya çalışıyorum" açıklamasını yaptı. Moralinin yüksek olduğu gözlenen Jessie J'nin 'No Secrets' adlı şarkısını nisan ayında yayınlanmıştı.