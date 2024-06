Survivor aşkı! Mert Öcal ile Sude Burcu evleniyor

26 Haziran 2024 17:30 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 17:30

Survivor yarışmasında tanıştıktan sonra 2022 yılında aşk yaşamaya başlayan Mert Öcal ile Sude Burcu evlilik kararı aldığını duyurdu. Tarih veren Mert Öcal ile Sude Burcu'ya tebrik mesajı yağdı.

SURVIVOR AŞIKLARI EVLENİYOR

Survivor yarışmasında birlikte yarışan Mert Öcal ile Sude Burcu, yarışma finaline doğru sevgili olduklarını açıklamıştı. geçtiğimiz aylarda evliliğe ilk adımı atarak nişanlanan çifti, evlilik tarihini açıkladı. Mert Öcal sosyal medya hesabından "Yengeniz bu yaz eşim olacak... Çok şükür" notuyla müjdeyi verdi. Burcu, Öcal'ın paylaşımına "Seni çok seviyorum" diyerek cevap verdi.

MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 doğumlu Mert Öcal, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" kazandı. Oyunculuğa adım atan ünlü isim, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı, Doktorlar ve Aşk Yeniden yapımlarında rol aldı.

SUDE BURCU KİMDİR?

Survivor Sude Burcu, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Gönüllüler takımında mücadele eden ve parkurdaki performansları ile adından söz ettiren tekvandocu olan Survivor Sude Burcu'nun karşı takımda yer alan Mert Öcal'la sevgili olduğunun ortaya çıkması sezona damga vurdu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim alan Survivor Sude, Survivor 2019'da da mücadele etmişti. Peki, Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star gönüllüler takımı yarışmacısı Sude Burcu'nun hayatı hakkında bilgiler.