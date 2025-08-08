Ünlü festivallerin organizatörü Siyabend Süvari hayatını kaybetti

İstanbul'da gerçekleşen birçok festivalin organizatörlüğünü üstlenen Siyabend Süvari, bu sabah hayatını kaybetti. Ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyadan duyurdu.

SİYABEND SÜVARİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkemizin en büyük festivallerinden biri olan Sonisphere Festivalini düzenleyen Siyabend Suvari bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 45 yaşında olan Siyabend Suvari'nin uzun süredri kanserle mücadele ettiği ve bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ünlü isimler de Siyabend Süvari'nin ölümüyle büyük üzüntü yaşadı. Siyabend Süvari'nin ölümü sonrası ilk paylaşım Ceza'dan geldi. Ceza, "Canım dostum. Çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun" dedi.

SİYABEND SÜVARİ KİMDİR?

1980 doğumlu Siyabend Süvari, Türkiye’de müzik organizasyonlarıyla tanınan bir figür olarak biliniyor. Rock ve metal festivallerinde aktif rol aldı, özellikle Sonisphere gibi büyük etkinliklerin düzenlenmesinde önemli katkılar sağladı.