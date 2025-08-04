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 | Murat Makas

Ünlü grubun stadyum konserinde korkunç ölüm! Polis harekete geçti

Dünyaca ünlü rock grubu Oasis'in Wembley Stadyumu'ndaki konserinde korkunç olay yaşandı. Bir izleyicinin Wembley Stadyumu'nun üst katlarından düşüp hayatını kaybettiği belirtildi. Oasis grubu yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı, polis geniş çaplı inceleme başlattı. İşte ölüm nedenine ilişkin detaylar...

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Ünlü grubun stadyum konserinde korkunç ölüm! Polis harekete geçti
KAYNAK:
NYT
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 11:55

''Stop Crying Your Heart Out'', "Go Let It Out", "Don't Go Away" şarkılarıyla dünyada büyük hayran kitlesine ulaşan rock grubu Oasis 'nda verdi. Oasis, 16 yıllık bir aranın ardından Noel ve Liam Gallagher kardeşler, Gem Archer, Paul "Bonehead" Arthurs, Andy Bell ve Joey Waronker ile birlikte turneye çıktı.

Ünlü grubun stadyum konserinde korkunç ölüm! Polis harekete geçti

KONSERDE FECİ ÖLÜM

Londra’da düzenlenen konser sırasında bir olay yaşandı. Korkunç olayda 40'lı yaşlarda bir adam, yüksekten düşerek hayatını kaybetti. İsmi açıklanmayan konser izleyicisinin, ilk değerlendirmelere göre gösterinin sonlarına doğru Wembley Stadyumu'nun üst katlarından düştüğü belirtildi. Olay sonrası polis incelemelere başlarken özellikle kamera görüntülerini ve videoları istedi.

Ünlü grubun stadyum konserinde korkunç ölüm! Polis harekete geçti

OASIS AÇIKLAMA YAPTI

Oasis grubu yaptığı açıklamada "Dün geceki konserde bir hayranımızın trajik ölümünü duyduğumuz için şok ve üzüntü içindeyiz. Oasis, olayda hayatını kaybeden kişinin ailesine ve arkadaşlarına içten taziyelerimizi sunar." dedi.
Polis, stadyumda çalışan memurların, sağlık görevlilerinin ve ambulans görevlilerinin saat 22:20 civarında bir yaralanma ihbarına müdahale ettiğini bildirdi.

Ünlü grubun stadyum konserinde korkunç ölüm! Polis harekete geçti

İÇECEKLERİN DÖKÜLMESİ ÖLÜME YOL AÇTI

Gösteride olduklarını söyleyen bazı kişiler, sosyal medyada ölümle ilgili paylaşımlarda bulundu. Reddit'te "Nickibee" adıyla paylaşım yapan bir kişi, en üst katta oturduğunu anlattı ve zeminin dökülen içeceklerden dolayı aşırı ıslak ve kaygan olduğunu, tıpkı bir buz pateni pisti gibi" olduğunu söyledi.

Ünlü grubun stadyum konserinde korkunç ölüm! Polis harekete geçti

OASIS GRUBU

Oasis, grubu önümüzdeki ay iki konser daha verecek. Oasis, 1991 yılında İngiltere, Manchester'da kuruldu. Grup, 90'ların Britpop akımının bir parçasıydı ve Blur ve Pulp gibi gruplarla birlikte 60'lar esintili akılda kalıcı rock müzikler üretti. 1994'ten 2007'ye kadar yedi albüm çıkardı.

Ünlü grubun stadyum konserinde korkunç ölüm! Polis harekete geçti
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Grup, 2009 yılında solist gitarist, söz yazarı ve şarkıcı Noel Gallagher'ın, solist Liam Gallagher ve kardeşiyle artık çalışmaya dayanamayacağını açıklayarak gruptan ayrılmasından bu yana birlikte sahne almıyordu. Gallagher kardeşlerin internetteki çekişmesi, grubun dağıldıktan sonra da takipçi kitlesinin devam etmesinde rol oynamış gibi görünüyor.

ETİKETLER
#ölüm
#konser
#wembley stadyumu
#Trajedi
#Oasis
#Noel Gallagher
#Liam Gallagher
#Magazin
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