Ünlülerin kuyumcusu fenomen Ersan Gülmez gözaltına alındı! Deste deste paralarla videoları vardı

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Gerçek adı Ersan Gülmez olan ve “Ersan Diamond” adıyla sosyal medyada fenomen haline gelen kuyumcu gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaştığı mücevher ve saat tanıtım videoları milyonlarca kez izlenen Gülmez’in 755 bin takipçisi bulunuyor.

ERSAN GÜLMEZ GÖZALTINA ALINDI

Ersan Gülmez, özellikle gösterişli saat ve takı koleksiyonlarıyla dikkat çekerken, çok sayıda ünlü isimle de ticari ilişkiler kurduğu biliniyor. Daha önce “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasına da katılan Gülmez, paylaştığı videolarla fenomen haline geldi.

Ersan Gülmez, İstanbul’da gerçekleştirilen Selahattin Yılmaz operasyonu kapsamında Gülmez gözaltına alındı. Ersan Gülmez'in birçok ünlüyle çalıştığı ve özel mücevherler tasarladığı ortaya çıktı.