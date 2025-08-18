Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ünlülerin kuyumcusu fenomen Ersan Gülmez gözaltına alındı! Deste deste paralarla videoları vardı

Mücevher ve lüks saat videolarıyla ünlenen, birçok ünlü isme mücevher tasarlayan “Ersan Diamond” lakaplı Ersan Gülmez hakkında flaş gelişme yaşandı. İstanbul’da düzenlenen Selahattin Yılmaz operasyonu kapsamında Ersan Gülmez, gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ünlülerin kuyumcusu fenomen Ersan Gülmez gözaltına alındı! Deste deste paralarla videoları vardı
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 16:10

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Gerçek adı Ersan Gülmez olan ve “Ersan Diamond” adıyla sosyal medyada haline gelen . Sosyal medyada paylaştığı mücevher ve saat tanıtım videoları milyonlarca kez izlenen Gülmez’in 755 bin takipçisi bulunuyor.

ERSAN GÜLMEZ GÖZALTINA ALINDI

Ersan Gülmez, özellikle gösterişli saat ve takı koleksiyonlarıyla dikkat çekerken, çok sayıda isimle de ticari ilişkiler kurduğu biliniyor. Daha önce “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasına da katılan Gülmez, paylaştığı videolarla fenomen haline geldi.

Ünlülerin kuyumcusu fenomen Ersan Gülmez gözaltına alındı! Deste deste paralarla videoları vardı

Ersan Gülmez, İstanbul’da gerçekleştirilen Selahattin Yılmaz operasyonu kapsamında Gülmez gözaltına alındı. Ersan Gülmez'in birçok ünlüyle çalıştığı ve özel mücevherler tasarladığı ortaya çıktı.

Ünlülerin kuyumcusu fenomen Ersan Gülmez gözaltına alındı! Deste deste paralarla videoları vardı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sanatçı baskılara daha fazla dayanamadı! Davulunu kırarak sahneden indi
ETİKETLER
#gözaltına alındı
#fenomen
#kuyumcu
#ünlü
#sosyal-medya
#Ersan Diamond
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.