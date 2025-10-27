Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ünlülerin servetlerini nereye yatırdığı ortaya çıktı! Aşkın Nur Yengi'nin mal varlığını duyanlar şaştı kaldı

Yıllardır sahnelerde olan Aşkın Nur Yengi yatırımlarıyla adından söz ettiriyor. Kazancının çoğunu gayrimenkule yatıran Aşkın Nur Yengi, İstanbul’dan sonra gözünü İngiltere ve ABD’ye çevirdi. Aşkın Nur Yengi'nin yatırımlarını duyanlar "'Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi'' dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ünlülerin servetlerini nereye yatırdığı ortaya çıktı! Aşkın Nur Yengi'nin mal varlığını duyanlar şaştı kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 16:25

Sanat dünyasının sürpriz ismi Aşkın Nur Yengi, yıllar içinde yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Servetini ağırlıklı olarak gayrimenkule yönlendiren ünlü sanatçı, İstanbul'un yanı sıra İngiltere, Fransa-Nice ve ABD'de de lüks konutlar satın aldı. Yengi'nin bu yatırımlarıyla ''sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi'' unvanını aldığı konuşuluyor.

AŞKIN NUR YENGİ GAYRİMENKUL ZENGİNİ OLDU

Gazeteci Müge Dağıstanlı, köşesinde kaleme aldığı yazısında ünlülerin servetlerini nasıl yönettiklerini anlattı. Listenin başını çeken isimlerden biri de Aşkın Nur Yengi oldu. Servetini ağırlıklı olarak gayrimenkule yönlendiren Yengi, İstanbul'un yanı sıra İngiltere, Fransa-Nice ve ABD'de lüks konutlar satın alarak "sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi" unvanını kazandı.

Ünlülerin servetlerini nereye yatırdığı ortaya çıktı! Aşkın Nur Yengi'nin mal varlığını duyanlar şaştı kaldı

YILDIZ TİLBE KİRA GELİRLERİYLE GEÇİNİYOR

Sahnede kendine has danslarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, gelirinin büyük bölümünü sahnelerden ve kira gelirlerinden elde ediyor. Tilbe, yatırımlarında risksiz ve sade bir yol izlemeyi tercih ediyor.

Ünlülerin servetlerini nereye yatırdığı ortaya çıktı! Aşkın Nur Yengi'nin mal varlığını duyanlar şaştı kaldı

ARSAYA MERAKLI ÜNLÜ İSİMLER BELLİ OLDU

Yeni dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, "Balat ve Tarlabaşı neredeyse onun" sözleriyle anılıyor. Oyuncunun yeni hedefinin ise Selimiye, Tekirdağ ve Çerkezköy bölgelerindeki geniş araziler olduğu iddia ediliyor. Serenay Sarıkaya da "arsa avcısı" olarak anılıyor. Ege ve Marmara'daki değerli topraklara yaptığı biliniyor.

Ünlülerin servetlerini nereye yatırdığı ortaya çıktı! Aşkın Nur Yengi'nin mal varlığını duyanlar şaştı kaldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gönül Dağı dizisinde bomba aşk iddiası! Berk Atan ile Gökçe Akyıldız iddiası ortalığı karıştırdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün patronundan suç duyurusu! 'Annemi öldürmek için bir katil bulur musun?'

Sıkça Sorulan Sorular

AŞKIN NUR YENGİ KAÇ YAŞINDA?
3 Temmuz 1970 doğumlu Aşkın Nur Yengi, 1990 yılında yayımlanan Sevgiliye adlı ilk albümü ile satış rekoru kırdı. Sezen Aksu'nun büyük desteğini alan şarkıcı çok başarılı olmuştur.
ETİKETLER
#gayrimenkul
#yatırım
#Aşkın Nur Yengi
#Lüks Konutlar
#Sanat Dünyası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.