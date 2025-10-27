Ünlülerin servetlerini nereye yatırdığı ortaya çıktı! Aşkın Nur Yengi'nin mal varlığını duyanlar şaştı kaldı

Sanat dünyasının sürpriz ismi Aşkın Nur Yengi, yıllar içinde yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Servetini ağırlıklı olarak gayrimenkule yönlendiren ünlü sanatçı, İstanbul'un yanı sıra İngiltere, Fransa-Nice ve ABD'de de lüks konutlar satın aldı. Yengi'nin bu yatırımlarıyla ''sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi'' unvanını aldığı konuşuluyor.

AŞKIN NUR YENGİ GAYRİMENKUL ZENGİNİ OLDU

Gazeteci Müge Dağıstanlı, köşesinde kaleme aldığı yazısında ünlülerin servetlerini nasıl yönettiklerini anlattı. Listenin başını çeken isimlerden biri de Aşkın Nur Yengi oldu. Servetini ağırlıklı olarak gayrimenkule yönlendiren Yengi, İstanbul'un yanı sıra İngiltere, Fransa-Nice ve ABD'de lüks konutlar satın alarak "sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi" unvanını kazandı.

YILDIZ TİLBE KİRA GELİRLERİYLE GEÇİNİYOR

Sahnede kendine has danslarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, gelirinin büyük bölümünü sahnelerden ve kira gelirlerinden elde ediyor. Tilbe, yatırımlarında risksiz ve sade bir yol izlemeyi tercih ediyor.

ARSAYA MERAKLI ÜNLÜ İSİMLER BELLİ OLDU

Yeni dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, "Balat ve Tarlabaşı neredeyse onun" sözleriyle anılıyor. Oyuncunun yeni hedefinin ise Selimiye, Tekirdağ ve Çerkezköy bölgelerindeki geniş araziler olduğu iddia ediliyor. Serenay Sarıkaya da "arsa avcısı" olarak anılıyor. Ege ve Marmara'daki değerli topraklara yatırım yaptığı biliniyor.