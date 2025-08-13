Vikings'in yıldızı Travis Fimmel Bodrum'u tercih etti! Hasan Can Kaya ile buluştu

Black Snow, Warcraft, Kandahar ve Rust gibi yapımlarda rol alan dünyaca ünlü oyuncu Travis Fimmel, bu sene tatil için Bodrum'u tercih etti.

VIKINGS YILDIZI BODRUM'DA

46 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Travis Fimmel, Bodrum'da görüntülendi. Teknesinde görüntülenen Travis Fimmel, kameralara da gülümsemeyi ihmal etmedi.

'Vikings' dizisinde 'Ragnar' karakteriyle yer alan Travis Fimmel, Bodrum Gölköy'deki bir otele geldi. Fimmel, akşam saatlerinde bot ile Türkbükü'ndeki bir mekâna giderken objektiflere yansıdı. B

Bodrum'da Travis Fimmel ile karşılaşan komedyen Hasan Can da dünyaca ünlü oyuncu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı.

TRAVIS FIMMEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

15 Temmuz 1979 doğumlu Travis Fimmel, 2002'de Los Angeles merkezli LA Models ajansı ile sözleşme imzalamıştır. Fimmel, 2003 Warner Bros. yapımı Tarzan dizisinde başrolü oynamıştır. 2013'te History kanalında yayınlanmaya başlayan Vikings dizisinde Ragnar Lothbrok'u 45 bölüm oynadı.