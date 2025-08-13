Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Vikings'in yıldızı Travis Fimmel Bodrum'u tercih etti! Hasan Can Kaya ile buluştu

'Vikings' dizisinde 'Ragnar' karakteriyle yer alan Avustralyalı oyuncu Travis Fimmel, Bodrum'da objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'a gelen Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile de bir araya geldi.

Vikings'in yıldızı Travis Fimmel Bodrum'u tercih etti! Hasan Can Kaya ile buluştu
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
13.08.2025
11:17
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
11:17

Black Snow, Warcraft, Kandahar ve Rust gibi yapımlarda rol alan dünyaca ünlü oyuncu Travis Fimmel, bu sene tatil için 'u tercih etti.

VIKINGS YILDIZI BODRUM'DA

46 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Travis Fimmel, Bodrum'da görüntülendi. Teknesinde görüntülenen Travis Fimmel, kameralara da gülümsemeyi ihmal etmedi.

Vikings'in yıldızı Travis Fimmel Bodrum'u tercih etti! Hasan Can Kaya ile buluştu

'Vikings' dizisinde 'Ragnar' karakteriyle yer alan Travis Fimmel, Bodrum Gölköy'deki bir otele geldi. Fimmel, akşam saatlerinde bot ile Türkbükü'ndeki bir mekâna giderken objektiflere yansıdı. B

Vikings'in yıldızı Travis Fimmel Bodrum'u tercih etti! Hasan Can Kaya ile buluştu

Bodrum'da Travis Fimmel ile karşılaşan komedyen Hasan Can da dünyaca ünlü oyuncu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı.

Vikings'in yıldızı Travis Fimmel Bodrum'u tercih etti! Hasan Can Kaya ile buluştu

TRAVIS FIMMEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

15 Temmuz 1979 doğumlu Travis Fimmel, 2002'de Los Angeles merkezli LA Models ajansı ile sözleşme imzalamıştır. Fimmel, 2003 Warner Bros. yapımı Tarzan dizisinde başrolü oynamıştır. 2013'te History kanalında yayınlanmaya başlayan Vikings dizisinde Ragnar Lothbrok'u 45 bölüm oynadı.

Vikings'in yıldızı Travis Fimmel Bodrum'u tercih etti! Hasan Can Kaya ile buluştu
