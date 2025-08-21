Wanda Nara dur durak bilmiyor! Mauro Icardi ile China Suarez'nin çocuklarını yan yana gördü, harekete geçti

Wanda Nara ile Mauro Icardi boşanmalarına rağmen birbirleri hakkında verdikleri röportajlarla sık sık gündeme geliyor. Wanda Nara, eski eşi Mauro Icardi'yi kızlarının haklarını vermemekle suçladı. Nara, sosyal medya paylaşımında Icardi'nin kendisini sürekli kontrol ettiğini ve seyahatleriyle ilgilendiğini öne sürdü.

WANDA NARA'DAN YENİ MAURO ICARDI İDDİASI

Wanda Nara, Mauro Icardi'e sevgilisi China Suarez ve Suarez'in çocuklarıyla İstanbul'da tatil yapmasının ardından öfke kustu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Wanda Nara, "Her gece ne yaptığımı öğrenmek için hikâyelerimi izlemektense, çalışmak çok daha onurlu. Sen yerine getirmezken, ben her şeyi çalışarak ödüyorum. Belki kızlarının haklarını yerine getirmeye başladığında daha az çalışabilirim" diyerek Mauro Icardi'nin çocuklarına bakmadığını iddia etti.

China Suarez'in çocuklarıyla vakit geçiren Mauro Icardi'nin kendi çocuklarıyla ilgilenmediğini belirten Wanda Nara, "Seyahatlerimle bu kadar ilgileniyorsan, kendi çocuklarının babası olmakla ilgilen. Üç gün önce telefonda konuştuğumuzda bunu bana söylemedin. Şimdi kayıtları inceliyorum. Açık olmaktan ve doğrudan konuşmaktan hoşlanırım." dedi.

Wanda Nara'nın açtığı nafaka davası sonuçlandı. Mahkeme, Mauro Icardi'nin 110 bin dolarlık çocuk nafakasıyla 3.500 dolar faiz ve masrafları ödemesine hükmetti. Arjantin yasalarına göre, kişiler borçlarını ödemeden ülkeden ayrılamıyor. Icardi,ya Türkiye'den ya da Arjantin'e gittiğinde borcunu ödemek zorunda.

Hem Icardi hem de China saç ve bakım hizmetlerini aldıktan sonra China, kuaföre jest olsun diye kendi dijital platformlarında paylaşımda bulunuyor. Hem spam'lar göndertip hem de kötü yorumlar yaptıran Wanda Nara, Icardi ve China'ya rahatsız etmek için kuaförlerine saldırıyor.