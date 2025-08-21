Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Wanda Nara dur durak bilmiyor! Mauro Icardi ile China Suarez'nin çocuklarını yan yana gördü, harekete geçti

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, her gün özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Wanda Nara'dan boşanan Mauro Icardi, bir süredir sevgilisi China Suarez ve çocuklarıyla İstanbul'da vakit geçiriyor. Eski eşine göndermede bulunan Wanda Nara, Mauro Icardi'nin çocuklarıyla ilgilenmediğini belirterek, "Seyahatlerimle bu kadar ilgileniyorsan, kendi çocuklarının babası olmakla ilgilen" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Wanda Nara dur durak bilmiyor! Mauro Icardi ile China Suarez'nin çocuklarını yan yana gördü, harekete geçti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 11:29

ile boşanmalarına rağmen birbirleri hakkında verdikleri röportajlarla sık sık gündeme geliyor. Wanda Nara, eski eşi Mauro Icardi'yi kızlarının haklarını vermemekle suçladı. Nara, paylaşımında Icardi'nin kendisini sürekli kontrol ettiğini ve seyahatleriyle ilgilendiğini öne sürdü.

WANDA NARA'DAN YENİ MAURO ICARDI İDDİASI

Wanda Nara, Mauro Icardi'e sevgilisi China Suarez ve Suarez'in çocuklarıyla İstanbul'da tatil yapmasının ardından öfke kustu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Wanda Nara, "Her gece ne yaptığımı öğrenmek için hikâyelerimi izlemektense, çalışmak çok daha onurlu. Sen yerine getirmezken, ben her şeyi çalışarak ödüyorum. Belki kızlarının haklarını yerine getirmeye başladığında daha az çalışabilirim" diyerek Mauro Icardi'nin çocuklarına bakmadığını etti.

China Suarez'in çocuklarıyla vakit geçiren Mauro Icardi'nin kendi çocuklarıyla ilgilenmediğini belirten Wanda Nara, "Seyahatlerimle bu kadar ilgileniyorsan, kendi çocuklarının babası olmakla ilgilen. Üç gün önce telefonda konuştuğumuzda bunu bana söylemedin. Şimdi kayıtları inceliyorum. Açık olmaktan ve doğrudan konuşmaktan hoşlanırım." dedi.

Wanda Nara dur durak bilmiyor! Mauro Icardi ile China Suarez'nin çocuklarını yan yana gördü, harekete geçti

Wanda Nara'nın açtığı davası sonuçlandı. Mahkeme, Mauro Icardi'nin 110 bin dolarlık çocuk nafakasıyla 3.500 dolar faiz ve masrafları ödemesine hükmetti. Arjantin yasalarına göre, kişiler borçlarını ödemeden ülkeden ayrılamıyor. Icardi,ya Türkiye'den ya da Arjantin'e gittiğinde borcunu ödemek zorunda.

Wanda Nara dur durak bilmiyor! Mauro Icardi ile China Suarez'nin çocuklarını yan yana gördü, harekete geçti

Hem Icardi hem de China saç ve bakım hizmetlerini aldıktan sonra China, kuaföre jest olsun diye kendi dijital platformlarında paylaşımda bulunuyor. Hem spam'lar göndertip hem de kötü yorumlar yaptıran Wanda Nara, Icardi ve China'ya rahatsız etmek için kuaförlerine saldırıyor.

Wanda Nara dur durak bilmiyor! Mauro Icardi ile China Suarez'nin çocuklarını yan yana gördü, harekete geçti
ETİKETLER
#sosyal medya
#boşanma
#nafaka
#wanda nara
#iddia
#Mauro Icardi
#China Suarez
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.