Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan galibiyet analizi: Yenilen golleri vurguladı!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan galibiyet kritiği geldi. Sarı lacivertliler 4-2 kazanırken, İtalyan antrenör ise yedikleri golleri öne çıkardı.

"YEMEMEMİZ GEREKEN 2 GOL!"

"Ben bu akşam mutluyum çünkü skordan bağımsız olarak oyunu kontrol ettik. Zaten maçtan önce de söylemiştim, rakip çok iyi bir formdaydı. Burada 3-0'dan sonra 2 gol atmak kolay değil. Hem onları, hem de kendi takımımı tebrik ediyorum. Oyunu bu kadar kontrol ettiğimiz bir maçta yemememiz gereken 2 gol yedik. Bu tarz anlarda sorumluluğumuz aynı zamanda gol yememek. Bizim için kusursuz değil ama güzel bir gece oldu. Türkçe çok zor, çok çok zor. Bilmiyorum ama elimden gelenin en iyisini yapamıyorum. Henüz Türkçe dersi almaya başlamadım ama çok iyi tercümanlarımız var. Onlara her zaman soruyorum; bu nasıl, bu nedir, bu ne demek diye. Çok hoşuma gidiyor. Şu an tamamen Türkçe röportaj yapmak zor."