19°
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan galibiyet analizi: Yenilen golleri vurguladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kayserispor galibiyetinin ardından konuştu. Genç çalıştırıcı, süreçten memnun olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan galibiyet analizi: Yenilen golleri vurguladı!
'de Domenico Tedesco'dan kritiği geldi. Sarı lacivertliler 4-2 kazanırken, İtalyan antrenör ise yedikleri golleri öne çıkardı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan galibiyet analizi: Yenilen golleri vurguladı!

"YEMEMEMİZ GEREKEN 2 GOL!"

"Ben bu akşam mutluyum çünkü skordan bağımsız olarak oyunu kontrol ettik. Zaten maçtan önce de söylemiştim, rakip çok iyi bir formdaydı. Burada 3-0'dan sonra 2 gol atmak kolay değil. Hem onları, hem de kendi takımımı tebrik ediyorum. Oyunu bu kadar kontrol ettiğimiz bir maçta yemememiz gereken 2 gol yedik. Bu tarz anlarda sorumluluğumuz aynı zamanda gol yememek. Bizim için kusursuz değil ama güzel bir gece oldu. Türkçe çok zor, çok çok zor. Bilmiyorum ama elimden gelenin en iyisini yapamıyorum. Henüz Türkçe dersi almaya başlamadım ama çok iyi tercümanlarımız var. Onlara her zaman soruyorum; bu nasıl, bu nedir, bu ne demek diye. Çok hoşuma gidiyor. Şu an tamamen Türkçe röportaj yapmak zor."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan galibiyet analizi: Yenilen golleri vurguladı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN 4-2'LİK KAYSERİSPOR ZAFERİNDE GOLLER KİMLERDEN GELMİŞTİ?
Süper Lig devi; Marco Asensio, Dorgeles Nene (2) ve Kerem Aktürkoğlu ile sonuca ulaşmıştı.
