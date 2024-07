Wanda Nara'dan şaşırtan Instagram hamlesi! Önce boşanma açıklaması sonra takip

11 Temmuz 2024 10:27 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 11:03

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile problem yaşadığı ve iki ismin boşanmaya karar verdiği iddia edilmişti. Dün akşam sosyal medya hesabından açıklama yapan Wanda Nara, boşanma haberlerini doğruladı.

WANDA NARA ÖNCE BOŞANDI, SONRA TEKRAR TAKİBE ALDI

Wanda Nara, ilk olarak eşi Mauro Icardi'yi takipten çıkarmış ve boşanma haberlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Çıkan iddialar sonrası boşanma davası açtığını doğrulayan Wanda Nara tekrar Icardi'yi takibe alarak kafaları karıştırdı.

WANDA NARA'DAN BOŞANMA AÇIKLAMASI GELDİ

Wanda Nara çıkan haberleri doğrulayarak, "Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum. Televizyonda veya internette gerçek olmayan şeyler var. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok, bizim ilişkimiz her zaman dışarıdan görünenden daha güçlü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygınız için teşekkürler." dedi.