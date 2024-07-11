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Wanda Nara'dan şaşırtan Instagram hamlesi! Önce boşanma açıklaması sonra takip

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
11 Temmuz 2024 10:27 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 11:03
Wanda Nara&#039;dan şaşırtan Instagram hamlesi! Önce boşanma açıklaması sonra takip

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, dün akşam boşanma açıklamasıyla herkesi şaşırttı. "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi." diyen Wanda açıklamasının ardından tekrar Mauro Icardi'yi takibe aldı.

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile problem yaşadığı ve iki ismin boşanmaya karar verdiği iddia edilmişti. Dün akşam sosyal medya hesabından açıklama yapan Wanda Nara, boşanma haberlerini doğruladı. 

WANDA NARA ÖNCE BOŞANDI, SONRA TEKRAR TAKİBE ALDI 

Wanda Nara, ilk olarak eşi Mauro Icardi'yi takipten çıkarmış ve boşanma haberlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Çıkan iddialar sonrası boşanma davası açtığını doğrulayan Wanda Nara tekrar Icardi'yi takibe alarak kafaları karıştırdı. 

Wanda Nara'dan şaşırtan Instagram hamlesi! Önce boşanma açıklaması sonra takip - 1. Resim

WANDA NARA'DAN BOŞANMA AÇIKLAMASI GELDİ 

Wanda Nara çıkan haberleri doğrulayarak, "Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum. Televizyonda veya internette gerçek olmayan şeyler var. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok, bizim ilişkimiz her zaman dışarıdan görünenden daha güçlü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygınız için teşekkürler." dedi.

Wanda Nara'dan şaşırtan Instagram hamlesi! Önce boşanma açıklaması sonra takip - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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