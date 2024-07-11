Murat Boz 'konserim var' dedi galaya katılmadı! Gerçek bambaşka çıktı
Zeytin Ağacı dizisinin iki sezonunda da yer alan Murat Boz, geçtiğimiz gün yapılan ikinci sezon galasına katılmadı. Konseri olduğu için galaya katılamadığını belirten Murat Boz’un yapım ekibiyle yaşadığı kriz sonrası böyle bir karar aldığı ortaya çıktı.
Başrolünde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Serkan Altunorak ve Fırat Tanış'ın yer aldığı Zeytin Ağacı dizisinin 2. sezonun galası yapıldı. Galada gözler Toprak karakteriyle yer alan Murat Boz'u aradı. Murat Boz konserinin olduğunu söyleyerek galada yer almadı ancak işin aslı bambaşka çıktı.
MURAT BOZ'UN GALAYA NEDEN KATILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Murat Boz'un belirttiği zamanda konserinin olmadığı ve Çeşme'de bulunan arkadaşının mekanında görüntülendiği ortaya çıktı. Ünlü popçu 2. Sezonda sahnelerinin az olmasına rağmen rolüne devam etmişti ancak çektiği bazı sahnelerin atıldığını öğrenince galaya katılmak istemedi.
SERKAN ALTINORAK İLE FIRAT TANIŞ DA GALAYA KATILMADI
Dizide rol alan Serkan Altınorak ile Fırat Tanış da dizinin galasında yer almadı. Serkan Altınorak'ın ABD'de olduğu için diziye katılmadığı belirtilirken, Fırat Tanış'ın ise pazartesi akşamı bademcik enfeksiyonu nedeniyle hastaneye gittiği ve doktorların önerisiyle de hastaneye yattığı öğrenildi.