Murat Boz 'konserim var' dedi galaya katılmadı! Gerçek bambaşka çıktı

11 Temmuz 2024 09:57 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 10:31

Ahu Tuğba yine ölümden döndü! Bu kez kızıyla trafik kazası geçirdi

Ahu Tuğba yine ölümden döndü! Bu kez kızıyla trafik kazası geçirdi

Başrolünde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Serkan Altunorak ve Fırat Tanış'ın yer aldığı Zeytin Ağacı dizisinin 2. sezonun galası yapıldı. Galada gözler Toprak karakteriyle yer alan Murat Boz'u aradı. Murat Boz konserinin olduğunu söyleyerek galada yer almadı ancak işin aslı bambaşka çıktı.

MURAT BOZ'UN GALAYA NEDEN KATILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Murat Boz'un belirttiği zamanda konserinin olmadığı ve Çeşme'de bulunan arkadaşının mekanında görüntülendiği ortaya çıktı. Ünlü popçu 2. Sezonda sahnelerinin az olmasına rağmen rolüne devam etmişti ancak çektiği bazı sahnelerin atıldığını öğrenince galaya katılmak istemedi.

SERKAN ALTINORAK İLE FIRAT TANIŞ DA GALAYA KATILMADI

Dizide rol alan Serkan Altınorak ile Fırat Tanış da dizinin galasında yer almadı. Serkan Altınorak'ın ABD'de olduğu için diziye katılmadığı belirtilirken, Fırat Tanış'ın ise pazartesi akşamı bademcik enfeksiyonu nedeniyle hastaneye gittiği ve doktorların önerisiyle de hastaneye yattığı öğrenildi.