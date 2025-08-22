Yağmur Yüksel'den bir ilk! Aşka geldi, Oktay Ekinci ile ilk karesini paylaştı

Kızgın Topraklar dizisinde tanışan Yağmur Yüksel ile Oktay Ekinci'nin zamanla arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çiftin aileleri de birbirlerini takibe alırken, Yağmur Yüksel ilk kez sevgilisi Oktay Ekinci ile karesini paylaştı.

YAĞMUR YÜKSEL AŞKA GELDİ

Genç oyuncular Yağmur Yüksel ile Oktay Ekinci’nin dostluğu, birlikte rol aldıkları dizide başlayan yakınlaşmayla hızla aşka dönüştü. Geçtiğimiz günlerde birlikte objektiflere yansıyan çift, muhabirlerin sorularını içtenlikle yanıtlayarak ilişkilerinin yeni dönemine dair samimi açıklamalarda bulundu. Kameralar karşısında samimi ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken çift tatlı bulundu. Setten hayata uzanan bu hikaye, takipçilerini heyecanlandırdı. İşte detaylar…

Yağmur Yüksel, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Oktay Ekinci ile yaptığı paylaşımla aşka geldi. Yüksel, sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı, “Dünya Aşk Günü” notuyla paylaşırken, Ekinci de “İyi ki” yanıtını vererek karşılık verdi.

YAĞMUR YÜKSEL KAÇ YAŞINDA?

21 Ocak 2002 doğumlu Yağmur Yüksel, aslen Amasya Merzifon doğumludur. 2022 yılında ilk kez bir dizi ile oyunculuk deneyimi yaşayıp, Kan Çiçekleri dizisinde Dilan karakteriyle popüler olmuştu.