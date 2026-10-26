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Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:55

Canan Karatay'dan kilo verdiren zeytinyağı kürü! Adeta yağ içip yağ kaybediyorsunuz

Zeytinyağı tüketerek kilo vermek mümkün mü? Sağlıklı beslenme tartışmalarında sık sık gündeme gelen bu soru, özellikle Prof. Dr. Canan Karatay'ın yağ tüketimine ilişkin açıklamalarıyla yeniden merak konusu oluyor. Akdeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan zeytinyağı, içerdiği tekli doymamış yağ asitleriyle sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahip. Ancak zeytinyağının doğrudan vücut yağlarını erittiği ya da tek başına kilo kaybı sağladığı düşüncesi bilimsel açıdan doğru değil.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Canan Karatay'dan kilo verdiren zeytinyağı kürü! Adeta yağ içip yağ kaybediyorsunuz
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:55

Kilo vermek isteyenlerin ilgisini çeken kürleri, özellikle sabah aç karnına tüketim önerileriyle sosyal medyada gündeme geliyor. Peki, zeytinyağı içmek gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu? 'ın yaklaşımıyla ilişkilendirilen bu konunun arka planında neler var? İşte zeytinyağının kilo kontrolündeki rolü ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenler...

ZEYTİNYAĞI İÇEREK KİLO VERMEK GERÇEKTEN MÜMKÜN MÜ?

Zeytinyağı, kalp ve damar sağlığını destekleyen Akdeniz tipi beslenme düzeninin önemli bileşenlerinden biri olarak kabul ediliyor. İçeriğindeki tekli doymamış yağ asitleri ve bazı antioksidan bileşenler, dengeli bir beslenme planında zeytinyağına yer verilmesini destekliyor. Bununla birlikte, sağlıklı bir yağ olması sınırsız miktarda tüketilebileceği anlamına gelmiyor.

Canan Karatay'dan kilo verdiren zeytinyağı kürü! Adeta yağ içip yağ kaybediyorsunuz

EVDE HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ ZEYTİNYAĞLI KİLO KONTROLÜ KÜRÜ

Zeytinyağını tek başına içmek yerine limon ve lif bakımından zengin sebzelerle birlikte tüketmek, dengeli beslenme alışkanlıklarını destekleyebilir. Özellikle salatalarda kullanılan zeytinyağı, hem lezzet katıyor hem de ölçülü tüketildiğinde sağlıklı bir beslenme düzeninin parçası olabiliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, kilo kontrolüne uygun bir zeytinyağlı karışım tarifi...

Canan Karatay'dan kilo verdiren zeytinyağı kürü! Adeta yağ içip yağ kaybediyorsunuz

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı

1 tatlı kaşığı taze limon suyu

1 küçük salatalık

Birkaç dal maydanoz

İsteğe bağlı olarak biraz taze nane

HAZIRLANIŞI

Salatalığı yıkayıp küçük parçalar halinde doğrayın. Maydanoz ve naneyi ince ince kıyın. Zeytinyağı ile limon suyunu ayrı bir kapta karıştırıp sebzelerin üzerine ekleyin. Hazırladığınız karışımı kahvaltının yanında veya ana öğünlerde salata olarak tüketebilirsiniz.

Canan Karatay'dan kilo verdiren zeytinyağı kürü! Adeta yağ içip yağ kaybediyorsunuz

CANAN KARATAY'IN BESLENME YAKLAŞIMINDA YAĞLARIN YERİ

Prof. Dr. Canan Karatay, kamuoyunda özellikle geleneksel beslenme alışkanlıkları, doğal gıdalar ve yağ tüketimi hakkındaki açıklamalarıyla tanınıyor. Karatay'ın yaklaşımında işlenmiş ürünlerin sınırlandırılması ve doğal besinlerin tercih edilmesi gibi başlıklar öne çıkıyor.

ZEYTİNYAĞI VÜCUTTAKİ YAĞLARI NASIL ETKİLİYOR?

Vücut yağlarının azalması, alınan ve harcanan enerji arasındaki dengeyle yakından ilişkili. Zeytinyağı da diğer yağlar gibi yüksek enerji içeriyor. Dolayısıyla tüketildiğinde vücuda yağ sağlamış oluyor; doğrudan mevcut yağ depolarını eritmesi beklenmiyor.

Canan Karatay'dan kilo verdiren zeytinyağı kürü! Adeta yağ içip yağ kaybediyorsunuz

Öte yandan, zeytinyağının ölçülü kullanılması ve doymuş yağların bir kısmının yerine tercih edilmesi, genel beslenme kalitesini artırabilir. Sebze ağırlıklı öğünler, yeterli protein, lifli besinler ve düzenli fiziksel aktiviteyle bir araya geldiğinde kilo kontrolüne yardımcı olan bir beslenme düzeninin parçası olabilir.

AÇ KARNINA ZEYTİNYAĞI İÇMENİN FAYDASI VAR MI?

Sabahları aç karnına zeytinyağı içmenin bağırsakları çalıştırdığı, sindirimi kolaylaştırdığı ve kilo vermeyi hızlandırdığı yönünde çeşitli iddialar bulunuyor. Ancak bu etkilerin herkeste aynı şekilde ortaya çıkacağı söylenemez. 

KİLO VERMEK İSTEYENLER ZEYTİNYAĞINI NASIL TÜKETMELİ?

Zeytinyağından yararlanmak isteyenlerin öncelikle tüketim miktarına dikkat etmesi gerekiyor. Günlük beslenmede zeytinyağına yer verirken şu noktalara dikkat edilebilir:

•    Salatalarda ölçülü kullanın: Salataya eklenen zeytinyağının miktarını göz kararı yerine ölçerek belirlemek, kalori kontrolünü kolaylaştırabilir.

•    Sebze yemeklerini tercih edin: Zeytinyağlı sebzeler, lif bakımından zengin bir beslenme düzenini destekleyebilir.

Canan Karatay'dan kilo verdiren zeytinyağı kürü! Adeta yağ içip yağ kaybediyorsunuz

•    Protein kaynaklarını ihmal etmeyin: Yumurta, yoğurt, balık, tavuk ve baklagiller gibi besinleri dengeli öğünlere dahil edin.

•    Şekerli içecekleri azaltın: Şekerli içecekler yerine su tercih etmek, günlük enerji alımını kontrol etmeye yardımcı olabilir.

•    Hareketi artırın: Düzenli yürüyüş ve kişinin kapasitesine uygun egzersizler, kilo kontrolü sürecini destekler.

•    Hızlı sonuç vaatlerine temkinli yaklaşın: Tek bir besinle kısa sürede çok miktarda iddialarına güvenmeyin.

ZEYTİNYAĞI KÜRÜNÜ KİMLER DİKKATLİ KULLANMALI?

Herhangi bir zeytinyağı kürüne başlamadan önce kişinin sağlık durumu ve beslenme alışkanlıkları dikkate alınmalı. Safra kesesi veya pankreas hastalığı bulunan, yağlı yiyeceklerle sindirim şikâyetleri artan kişilerin yüksek miktarda yağ tüketmeden önce sağlık uzmanına danışması önem taşıyor.

 

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ETİKETLER
#canan karatay
#kilo verme
#beslenme
#zeytinyağı
#Diyet
#Akdeniz Tipi Beslenme
#Mavi Kadin
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