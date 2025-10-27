Arka Sokaklar'ın Hüsnü ve Suat'ı yıllar sonra buluştu!

19 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar birlikte rol alan Özgür Ozan ve Figen Evren yıllar sonra buluştu. Dizide karı kocayı oynayan iki oyuncuyu gören Arka Sokaklar izleyicisi "geri dönün lütfen" yorumlarını yaptı.

ARKA SOKAKLAR'IN SUAT'I FİGEN EVREN YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

İlk bölümü 2006 yılında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar karı koca rollerini oynayan usta oyuncular Figen Evren ve Özgür Ozan buluştu.

Hüsnü Çoban karakteriyle yer alan Özgür Ozan ve Suat Çoban karakteriyle dizide uzun yıllar rol alan Figen Evren bir araya geldi.

Figen Evren, Arka Sokaklar dizisinde Suat karakterini oynamaya 2006 yılında başlamış ve toplamda 447 bölüm dizide rol almıştı. 2017 yılında diziden ayrılan oyuncu, daha sonra herhangi bir projede yer almadı.