Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Arka Sokaklar'ın Hüsnü ve Suat'ı yıllar sonra buluştu!

En uzun soluklu dizi olma özelliğini taşıyan Arka Sokaklar'ın unutulmaz iki karakteri yıllar sonra bir araya geldi. Arka Sokaklar dizisinde oynadığı Suat Çoban karakteriyle beğeni toplayan Figen Evren, dizide eşi rolüyle yer alan Özgür Ozan ile buluştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arka Sokaklar'ın Hüsnü ve Suat'ı yıllar sonra buluştu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 16:52

19 sezondur yayınlanan dizisinde uzun yıllar birlikte rol alan Özgür Ozan ve Figen Evren yıllar sonra buluştu. Dizide karı kocayı oynayan iki oyuncuyu gören Arka Sokaklar izleyicisi "geri dönün lütfen" yorumlarını yaptı.

ARKA SOKAKLAR'IN SUAT'I FİGEN EVREN YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

İlk bölümü 2006 yılında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar karı koca rollerini oynayan usta oyuncular Figen Evren ve Özgür Ozan buluştu.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü ve Suat'ı yıllar sonra buluştu!

Hüsnü Çoban karakteriyle yer alan Özgür Ozan ve Suat Çoban karakteriyle dizide uzun yıllar rol alan Figen Evren bir araya geldi.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü ve Suat'ı yıllar sonra buluştu!

Figen Evren, Arka Sokaklar dizisinde Suat karakterini oynamaya 2006 yılında başlamış ve toplamda 447 bölüm dizide rol almıştı. 2017 yılında diziden ayrılan oyuncu, daha sonra herhangi bir projede yer almadı.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü ve Suat'ı yıllar sonra buluştu!

Sıkça Sorulan Sorular

Arka Sokaklar Suat kimdir?
Uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde Suat rolüyle yer alan Figen Evren, 60 yaşındadır. Sayısız tiyatro oyununda rol alan oyuncu, Arka Sokaklar dizisiyle adından sıkça söz ettirdi.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gönül Dağı dizisinde bomba aşk iddiası! Berk Atan ile Gökçe Akyıldız iddiası ortalığı karıştırdı
ETİKETLER
#arka sokaklar
#özgür özan
#Figen Evren
#Hüsnü Çoban
#Suat Çoban
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.