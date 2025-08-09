Bahar dizisine sürpriz isim! Hayal Köseoğlu bambaşka rolle geri dönüyor

Eylül ayında sete çıkması planlanan Demet Evgar’lı Bahar dizisinin kadrosuna ilk olarak ödüllü aktör Mert Turak katılmıştı.

BAHAR DİZİSİNDE HAYAL KÖSEOĞLU SÜRPRİZİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan Hayal Köseoğlu, yeni sezonda Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı Bahar dizisiyle anlaşma sağladı.

MERT TURAK DA BAHAR DİZİSİNDE

Bahar” dizisinin 3. sezon hazırlığı devam ediyor. Eylül ayında sete çıkması planlanan Demet Evgar’lı dizinin kadrosuna ilk olarak ödüllü aktör Mert Turak katılmıştı. Mert Turak'ın ardından diziye Hayal Köseoğlu da katıldı.

BAHAR'IN BAŞROL OYUNCUSU AYRILDI

Bahar'da son olarak Mehmet Yılmaz Ak'ın oynadığı Timur'un bindiği New York uçağı düşmüştü. Timur'un uçak kazasından sağ kurtulup kurtulamadığı henüz bilinmezken Birsen Altuntaş, Bahar dizisinin bir başrolünün kadrodan ayrıldığını duyurdu.