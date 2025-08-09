Menü Kapat
30°
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Bahar dizisine sürpriz isim! Hayal Köseoğlu bambaşka rolle geri dönüyor

Her paylaşımıyla olay olan Hayal Köseoğlu yeni sezonda ekranda olacak. Yeni sezonda kadrosunda değişiklikler olacak Bahar dizisine son olarak Hayal Köseoğlu dahil oldu.

Bahar dizisine sürpriz isim! Hayal Köseoğlu bambaşka rolle geri dönüyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 15:51

Eylül ayında sete çıkması planlanan ’lı Bahar dizisinin kadrosuna ilk olarak ödüllü aktör Mert Turak katılmıştı.

BAHAR DİZİSİNDE HAYAL KÖSEOĞLU SÜRPRİZİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak dizisinde rol alan Hayal Köseoğlu, yeni sezonda Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı Bahar dizisiyle anlaşma sağladı.

Bahar dizisine sürpriz isim! Hayal Köseoğlu bambaşka rolle geri dönüyor

MERT TURAK DA BAHAR DİZİSİNDE

Bahar” dizisinin 3. sezon hazırlığı devam ediyor. Eylül ayında sete çıkması planlanan Demet Evgar’lı dizinin kadrosuna ilk olarak ödüllü aktör Mert Turak katılmıştı. Mert Turak'ın ardından diziye Hayal Köseoğlu da katıldı.

Bahar dizisine sürpriz isim! Hayal Köseoğlu bambaşka rolle geri dönüyor

BAHAR'IN BAŞROL OYUNCUSU AYRILDI

Bahar'da son olarak Mehmet Yılmaz Ak'ın oynadığı Timur'un bindiği New York uçağı düşmüştü. Timur'un uçak kazasından sağ kurtulup kurtulamadığı henüz bilinmezken Birsen Altuntaş, Bahar dizisinin bir başrolünün kadrodan ayrıldığını duyurdu.

Bahar dizisine sürpriz isim! Hayal Köseoğlu bambaşka rolle geri dönüyor
