Bensu Soral, Alperen Duymaz ile partner olduğu diziden ayrıldı! Çekime günler kala yeni oyuncu arayışları başladı

Beklenen Mehdi dizisinin başrol oyuncuları belli oldu. İlk başrol olarak Alperen Duymaz ile anlaşma sağlanırken, Bensu Soral ile de geçtiğimiz hafta anlaşmaya varıldı. Son dakika değişiklik oldu ve Bensu Soral diziden ayrıldı.

BENSU SORAL GÜNLER KALA MEHDİ DİZİSİNDEN AYRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni iddialı dizisi Beklenen Mehdi'nin çekimler hafta sonu başlıyor. Yapımcılığını İbrahim Elma’nın üstlendiği dizide son dakika gelişme oldu. Şanlıurfa'da çekilecek olan dizide Alperen Duymaz'la partner olacağı gündeme gelen Bensu Soral projeden ayrıldı. Soral'ın şartlarda anlaşamadığı için sete çıkmadan projeden çekildiği öğrenildi.

Alperen Duymaz'ın Özbek asıllı istihbaratçı Ahrar Zakirov’u oynayacağı dizinin başrol kadın karakteri Rana için görüşmeler sürüyor. Aytaç Çiçek’in yöneteceği diziyi İbrahim Elma, Kemal Çelik ve Pınar Uysal yazıyor.

BENSU SORAL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?