TGRT Haber
22°
Bensu Soral, Alperen Duymaz ile partner olduğu diziden ayrıldı! Çekime günler kala yeni oyuncu arayışları başladı

Yeni iddialı dizi Mehdi'nin başrol oyuncuları için Alperen Duymaz ile Bensu Soral ile anlaşma sağlanmıştı. Çekimleri önümüzdeki hafta sonu başlayacak dizide Bensu Soral ayrılığı yaşandı. Dizi ekibi yeni başrol arayışlarına başladı.

Bensu Soral, Alperen Duymaz ile partner olduğu diziden ayrıldı! Çekime günler kala yeni oyuncu arayışları başladı
Beklenen Mehdi dizisinin başrol oyuncuları belli oldu. İlk başrol olarak ile anlaşma sağlanırken, Bensu Soral ile de geçtiğimiz hafta anlaşmaya varıldı. Son dakika değişiklik oldu ve Bensu Soral diziden ayrıldı.

BENSU SORAL GÜNLER KALA MEHDİ DİZİSİNDEN AYRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni iddialı dizisi Beklenen Mehdi'nin çekimler hafta sonu başlıyor. Yapımcılığını İbrahim Elma’nın üstlendiği dizide son dakika gelişme oldu. Şanlıurfa'da çekilecek olan dizide Alperen Duymaz'la partner olacağı gündeme gelen Bensu Soral projeden ayrıldı. Soral'ın şartlarda anlaşamadığı için sete çıkmadan projeden çekildiği öğrenildi.

Bensu Soral, Alperen Duymaz ile partner olduğu diziden ayrıldı! Çekime günler kala yeni oyuncu arayışları başladı

Alperen Duymaz'ın Özbek asıllı istihbaratçı Ahrar Zakirov’u oynayacağı dizinin başrol kadın karakteri Rana için görüşmeler sürüyor. Aytaç Çiçek’in yöneteceği diziyi İbrahim Elma, Kemal Çelik ve Pınar Uysal yazıyor.

Bensu Soral, Alperen Duymaz ile partner olduğu diziden ayrıldı! Çekime günler kala yeni oyuncu arayışları başladı

BENSU SORAL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

  • Yol Ayrımı,
  • Vicdan,
  • Boynu Bükükler,
  • Tatlı Küçük Yalancılar,
  • İçerde,
  • Tuzak
Gönül Dağı dizisinde bomba aşk iddiası! Berk Atan ile Gökçe Akyıldız iddiası ortalığı karıştırdı
#dizi
#Alperen Duymaz
#diziler
#Beklenen Mehdi
#Bensu Soral
#Sinemali
#Ahmet Salman
#Medya
