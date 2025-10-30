Bertan Asllani’nin yeni adresi belli oldu

Pis Yedili, Akrep, Öğrenci Evi, Evlilik Hakkında Her Şey ve Gecenin Ucunda yapımlarında yer alan Bertan Asllani'nin yeni projesi belli oldu. Bertan Asllani, Alina Boz ve İbrahim Çelikkol'lu dizinin kadrosuna katıldı.

BERTAN ASLLANİ'NİN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bertan Asllani, Yeni yılın en çok merak edilen dizilerinden ve İbrahim Çelikkol ve Alina Boz’lu “Doc”un başrol kadrosuna katıldı. Bertan Asllani, Ketche’nin yöneteceği dizide “Toprak” rolünü oynayacak ve İnan’ın (İbrahim Çelikkol) kayınbiraderini oynayacak.

Başrolünde İbrahim Çelikkol ve Alina Boz’un yer aldığı dizide, hastanenin en başarılı doktorlarından Prof. Dr. İnan Kural (İbrahim Çelikkol), uğradığı silahlı saldırının ardından geçirdiği ameliyat sonrası son 12 yılını hatırlamamaktadır. Yıllar sonra sevmeyi başardığı tek insan olan Mevsim (Alina Boz)’i bile hatırlamamaktadır.