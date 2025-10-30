Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
 Dilek Ulusan

Bertan Asllani’nin yeni adresi belli oldu

Yabani dizisiyle popüler olan Bertan Asllani’nin yeni projesi belli oldu. Son olarak aldığı ödülle çok konuşulan Bertan Asllani, Alina Boz ve İbrahim Çelikkol'un başrolünde olduğu diziye Toprak rolüyle dahil oldu.

Bertan Asllani’nin yeni adresi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2025
17:25
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
17:32

Pis Yedili, Akrep, Öğrenci Evi, Evlilik Hakkında Her Şey ve Gecenin Ucunda yapımlarında yer alan Bertan Asllani'nin yeni projesi belli oldu. Bertan Asllani, ve 'lu dizinin kadrosuna katıldı.

BERTAN ASLLANİ'NİN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bertan Asllani, Yeni yılın en çok merak edilen dizilerinden ve İbrahim Çelikkol ve Alina Boz’lu “Doc”un başrol kadrosuna katıldı. Bertan Asllani, Ketche’nin yöneteceği dizide “Toprak” rolünü oynayacak ve İnan’ın (İbrahim Çelikkol) kayınbiraderini oynayacak.

Bertan Asllani’nin yeni adresi belli oldu

Başrolünde İbrahim Çelikkol ve Alina Boz’un yer aldığı dizide, hastanenin en başarılı doktorlarından Prof. Dr. İnan Kural (İbrahim Çelikkol), uğradığı silahlı saldırının ardından geçirdiği ameliyat sonrası son 12 yılını hatırlamamaktadır. Yıllar sonra sevmeyi başardığı tek insan olan Mevsim (Alina Boz)’i bile hatırlamamaktadır.

Bertan Asllani’nin yeni adresi belli oldu
