Cansu Tosun Vikings’in yıldızı Moe Dunford’la aynı filmde

İlk olarak Küçük Hanımefendi dizisinde rol alan Cansu Tosun daha sonra peş peşe; Kayıp Şehir, Bir Deli Sevda ve Kirli Sepeti gibi yapımlarda rol aldı. Almanya doğumlu Cansu Tosun, uluslararası filmde rol almaya hazırlanıyor.

CANSU TOSUN VE MOE DUNFORD PARTNER OLDU

Cansu Tosun Kanada, İrlanda ve Hırvatistan ortak yapımı “Loya” filminde “Vikings” dizisindeki Aethelwulf ve “Patrick Günü” filmindeki Patrick Fitzgerald rolleriyle uluslararası üne kavuşan İrlandalı aktör Moe Dunford’la başrollerde buluşuyor. Sibel Güvenç’in hem yazıp hem yöneteceği, hemde Münire Amstrong’la beraber yapımcılığını üstlediği “Loya” filmi Kybele Films imzalı.

22 Eylül’de Artvin’de sete çıkacak olan filmde Cansu Tosun “Havva”, Moe Dunford “Richard” ve Kanada’da yaşayan Alya Soygur “Loya” rollerine hayat verecek. İngilizce ve Türkçe çekilecek filmin cast direktörlüğüne Harika Uygur imza atacak. Çekimleri Eylül başlayacak ve Artvin ve Rize'nin doğa harikası atmosferinde çekilecek.

MOE DUNFORD KİMDİR?

1 Aralık 1987 İrlanda doğumlu Moe Dunford, en çok Vikings televizyon dizisindeki Aethelwulf ve 2014 yapımı Patrick Günü filmindeki Patrick Fitzgerald rolleriyle tanınır. Üç İrlanda Film ve Televizyon Ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödüle layık görüldü.